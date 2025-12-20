Αγροτικά μπλόκα: Πού σημειώνονται καθυστερήσεις - Ακυρώσεις έως και 50% σε καταλύματα

Τα αγροτικά μπλόκα επηρεάζουν σημαντικά τη διάρκεια των μετακινήσεων σε βασικές οδικές αρτηρίες της χώρας.

Η διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη, που υπό κανονικές συνθήκες διαρκεί περίπου πέντε ώρες, πλέον διαμορφώνεται στις έξι ώρες και είκοσι λεπτά, λόγω των διαδοχικών μπλόκων, σύμφωνα με χάρτη που παρουσίασε το Mega. Το πρώτο μπλόκο εντοπίζεται στη Θήβα, ενώ ακολουθεί ακόμη ένα στη Λάρισα και ένα στα Μάλγαρα, προκαλώντας καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Στο Αθήνα – Ιωάννινα, όπου ο χρόνος ταξιδιού είναι συνήθως γύρω στις τέσσερις ώρες, τα μπλόκα στο Αγρίνιο και την Άρτα αυξάνουν τη διάρκεια της διαδρομής κατά περίπου 45 λεπτά.

Αντίθετα, στη διαδρομή Αθήνα – Καλαμάτα δεν καταγράφεται προς το παρόν σημαντική επιβάρυνση, καθώς αυτή την ώρα δεν υπάρχει μπλόκο που να εμποδίζει την ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

Αγροτικά μπλόκα: Σημαντικές ακυρώσεις κρατήσεων σε καταλύματα

Επιχειρήσεις, ξενοδόχοι και εστίαση μιλούν για τις ακυρώσεις, που σε κάποιες περιοχές φθάνουν έως και το 50%, και το σημαντικό οικονομικό κόστος σε μια περίοδο που φιλοδοξούσαν να δουν υψηλά έσοδα, λόγω Χριστουγέννων.

«Επιπτώσεις είχαμε όλες τις προηγούμενες μέρες και μεγαλύτερες, ίσως ακόμα θα έχουμε αν εξακολουθούν να υπάρχουν τα μπλόκα κατά τη διάρκεια των γιορτών», σημείωσε στο OPEN o πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης.

«Είχαμε κάνει μια εκτίμηση των απωλειών, έχουμε προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα», τόνισε ο κ. Κορκίδης παρουσιάζοντας τα μέχρι τώρα στοιχεία: «Με τα νωπά έχουμε απώλειες γύρω στο 1,5 εκατ. ευρώ την ημέρα, ειδικά στα τρόφιμα, και έχουμε και απώλειες στις εξαγωγές μας, ειδικά αυτές που γίνονται μέσω του οδικού δικτύου των μεθοριακών περασμάτων προς τις βαλκανικές χώρες, που φθάνουν τα 4 εως 5 εκατ. ευρώ την ημέρα».

Δημοφιλείς περιοχές για τις ημέρες των χριστουγεννιάτικων διακοπών που επηρεάζονται από τα μπλόκα, είναι τα Τρίκαλα, ο Βόλος ή το Πήλιο, με τις ακυρώσεις να αγγίζουν ακόμη και το 50%. «Δεν μιλάμε για δύο τριήμερα, εδώ και είκοσι μέρες υπάρχει μια πτώση και ακυρώσεις που φθάνει στο 50%. Θα οδηγηθούμε σε Χριστούγεννα με πληρότητες, στην καλύτερη περίπτωση στο 50%», κατήγγειλε επίσης στο OPEN, ο Πρόεδρος των Ξενοδόχων Μαγνησίας Γιώργος Ζαφείρης. Για ακυρώσεις από 20% έως 25% έκανε λόγο και η αντιπρόεδρος των Ξενοδόχων Ιωαννίνων Έφη Εξάρχου.

«Η πληρότητα είναι σίγουρα χαμηλότερη από ό,τι θα έπρεπε αυτή την περίοδο, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και δεν υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλής Τσιτλακίδης, προσθέτοντας πως στα καταλύματα καταγράφονται «τόσο ακυρώσεις κρατήσεων όσο και διστακτικότητα για νέες κρατήσεις».