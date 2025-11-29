ΔΙΕΘΝΗ
Τραμπ: Ανακοίνωσε πως κλείνει ολόκληρο τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας

Με το κλείσιμο του εναερίου χώρου της Βενεζουέλας από τον Ντόναλντ Τραμπ, εντείνεται η πίεση στη χώρα, ενώ εκφράζονται φόβοι για πιθανή επέμβαση των ΗΠΑ

LifO Newsroom
Ο Ντόναλντ Τραμπ / EPA
Με ανάρτηση στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ολόκληρος ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα κλείνει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως έγινε γνωστό, απηύθυνε προειδοποίηση όχι μόνο σε αεροπορικές εταιρείες και πιλότους, αλλά και, όπως έγραψε χαρακτηριστικά, σε «λαθρεμπόρους ναρκωτικών και διακινητές ανθρώπων».

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο όπου η κατάσταση ασφαλείας στη Βενεζουέλα θεωρείται «επικίνδυνη», σύμφωνα με την αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Η κυβέρνηση Μαδούρο είχε ήδη ανακαλέσει τις άδειες λειτουργίας έξι μεγάλων διεθνών αεροπορικών εταιρειών που είχαν σταματήσει τις πτήσεις τους προς τη χώρα.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική παρουσία τους στην Καραϊβική, κατηγορώντας τον Νικολάς Μαδούρο ότι καλύπτει κυκλώματα που διακινούν ναρκωτικά στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας απορρίπτει τις κατηγορίες και καταγγέλλει ότι ο Τραμπ επιδιώκει την ανατροπή του.

Τραμπ: Τι προηγήθηκε με τη Βενεζουέλα πριν την απόφαση

Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση της Βενεζουέλας είχε ήδη ανακαλέσει τις άδειες λειτουργίας έξι μεγάλων διεθνών αεροπορικών εταιρειών που είχαν διακόψει τις πτήσεις τους προς τη χώρα, ακολουθώντας έκθεση της αμερικανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), που χαρακτήριζε τις συνθήκες «πιθανόν επικίνδυνες» λόγω της επιδεινούμενης ασφάλειας.

Στο παρασκήνιο, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει δυνάμεις στην Καραϊβική, στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά, όπως ισχυρίζεται, «ναρκωδιακινητών», ενώ η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον Νικολάς Μαδούρο ότι προσφέρει πλήρη κάλυψη στα καρτέλ που στέλνουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ. Ο Μαδούρο αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ επιχειρεί την ανατροπή του καθεστώτος του.

Αξίζει να ειπωθεί πως το κλείσιμο εναέριου χώρου είναι από τα πιο ισχυρά εργαλεία πίεσης που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια χώρα, ενώ συνήθως εμφανίζεται μόνο σε περιπτώσεις επικείμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων ή σοβαρών απειλών για την ασφάλεια των πτήσεων.

Η αναφορά Τραμπ σε «λαθρεμπόρους» και «διακινητές» υποδηλώνει πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ βλέπει πλέον την υπόθεση όχι ως διπλωματική διαφορά, αλλά ως σύγκρουση ασφαλείας που επεκτείνεται πέρα από τα σύνορα της Βενεζουέλας.

Με πληροφορίες από Reuters

