Βελιγράδι: Ποιος είναι ο 14χρονος δράστης- «Ελάτε στο σχολείο, σκότωσα τους φίλους μου»

Εννέα νεκρούς άφησε πίσω της η ένοπλη επίθεση ενός 14χρονου σε δημοτικό σχολείο του Βελιγραδίου στη Σερβία. Μία δασκάλα και τρεις μαθητές μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Μαθήτρια που άκουσε τους πυροβολισμούς στο σχολείο «Vladislav Ribnikar» περιέγραψε τον 14χρονο δράστη ως έναν «ήσυχο τύπο» που «φαινόταν καλός».

«Είχε καλούς βαθμούς, αλλά δεν γνωρίζαμε πολλά γι' αυτόν. Δεν ήταν τόσο ανοιχτός με όλους. Σίγουρα δεν περίμενα να συμβεί αυτό», είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το περιοδικό Time, η μαθήτρια διατηρώντας την ανωνυμία της.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τη σέρβικη ιστοσελίδα, Republika, μετά την επίθεση ο 14χρονος κάθισε στην αυλή του σχολείου, κάλεσε τον αριθμό 192 της αστυνομίας και είπε στις αρχές: «Ελάτε στο σχολείο, σκότωσα τους φίλους μου, σας περιμένω!».

Μετά το τηλεφώνημα, η αστυνομία κατέφθασε στο σημείο και συνέλαβε τον ανήλικο. Αξιωματικοί με αλεξίσφαιρα γιλέκα απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σχολείο μετά τους πυροβολισμούς γύρω στις 8:40 το πρωί (τοπική ώρα).

