ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τι θέλουν να γίνουν τα παιδιά της Gen Alpha όταν μεγαλώσουν

«Τα όρια θολώνουν» καθώς οι νέες γενιές επιχειρούν να συνδυάσουν τις κλασικές φιλοδοξίες με τη ζωή στον ψηφιακό κόσμο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τι θέλουν να γίνουν τα παιδιά της Gen Alpha όταν μεγαλώσουν Facebook Twitter
Φωτ.: Getty
0

Οι επαγγελματικές φιλοδοξίες των παιδιών της Generation Alpha (όσοι έχουν γεννηθεί από το 2010 και μετά) φαίνεται πως καθορίζονται απόλυτα από την ψηφιακή εποχή. Σύμφωνα με έρευνα σε 910 παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών στις ΗΠΑ, η πλειονότητα ονειρεύεται καριέρα στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα, το 32% δήλωσε ότι θέλει να γίνει YouTuber, ενώ το 21% προτιμά τον ρόλο του δημιουργού στο TikTok. Τρίτη δημοφιλέστερη επιλογή είναι η καριέρα γιατρού ή νοσηλευτή (20%), ακολουθούμενη από την ανάπτυξη εφαρμογών και βιντεοπαιχνιδιών (19%), την επιχειρηματικότητα (17%) και την τέχνη (16%).

Στη συνέχεια συναντάμε τους επαγγελματίες αθλητές (15%), τους online streamers (15%), τους μουσικούς (14%) και τους δασκάλους (14%).

Όπως σημειώνει η ανάρτηση του Boardroom στο Instagram, επικαλούμενο το περιοδικό Fortune, η τάση αυτή προέρχεται από την τεράστια επιρροή που ασκούν διάσημοι YouTubers και influencers, όπως οι MrBeast και Kai Cenat, οι οποίοι μετέτρεψαν τη διαδικτυακή τους φήμη σε πραγματικά έσοδα.

Παράλληλα, οι πιο «παραδοσιακοί» επαγγελματικοί δρόμοι δεν έχουν εξαφανιστεί. Πολλά παιδιά εξακολουθούν να δηλώνουν ότι θέλουν να γίνουν γιατροί, δάσκαλοι ή καλλιτέχνες. Ωστόσο, όπως τονίζεται, «τα όρια θολώνουν» καθώς οι νέες γενιές επιχειρούν να συνδυάσουν τις κλασικές φιλοδοξίες με τη ζωή στον ψηφιακό κόσμο.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Lucky» Lackadoo: Πέθανε στα 103 του ο πιλότος των Β-17 του Β' Παγκοσμίου Πολέμου – Η απίστευτη ιστορία του

Διεθνή / Πέθανε στα 103 του ο πιλότος των Β-17 του Β' Παγκοσμίου Πολέμου – Η απίστευτη ιστορία του

Ο Τζον «Λάκι» Λακαντού, ο βετεράνος πιλότος του 100ού Σμήνους Βομβαρδισμού των ΗΠΑ, έφυγε στα 103 του χρόνια αφήνοντας πίσω του μια συγκλονιστική μαρτυρία για τις πιο αιματηρές αερομαχίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και το βιβλίο του «Damn Lucky»
LIFO NEWSROOM
«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα»: Η Κομισιόν παίρνει αποστάσεις από τη δήλωση της Ριμπέρα

Διεθνή / «Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα»: Η Κομισιόν παίρνει αποστάσεις από τη δήλωση της Ριμπέρα

Η Τερέσα Ριβέρα κατηγόρησε για πρώτη φορά δημόσια το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, προκαλώντας αντιδράσεις από το Τελ Αβίβ και αποστασιοποίηση της ΕΕ
LIFO NEWSROOM
Σερβία: «Βούτσιτς φύγε» - Δακρυγόνα και συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας

Διεθνή / Σερβία: «Βούτσιτς φύγε» - Δακρυγόνα και συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας

Οι διαδηλωτές συνεπλάκησαν με την αστυνομία μπροστά από τη φιλοσοφική σχολή και πέταξαν φωτοβολίδες, ενώ η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς την ΕΕ μετά το πρόστιμο-μαμούθ στην Google: «Η Κομισιόν πρέπει να σταματήσει»

Διεθνή / Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς την ΕΕ μετά το πρόστιμο-μαμούθ στην Google: «Η Κομισιόν πρέπει να σταματήσει»

Η απόφαση των Βρυξελλών για την Google ήταν αναμενόμενη, καθώς από το 2023 η ΕΕ είχε προειδοποιήσει ότι θα επιδιώξει ακόμη και διάσπαση δραστηριοτήτων στον κλάδο του Adtech, χωρίς αυτό να αποφασιστεί στο παρόν στάδιο
LIFO NEWSROOM
«Αν δεν με είχαν κρατήσει στο γραφείο, θα ήμουν κι εγώ μέσα», λέει επιζήσασα της τραγωδίας στο τελεφερίκ της Λισαβόνας

Διεθνή / «Αν δεν με είχαν κρατήσει στο γραφείο, θα ήμουν κι εγώ μέσα», λέει επιζήσασα της τραγωδίας στο τελεφερίκ της Λισαβόνας

«Είμαι ευγνώμων που γλίτωσα, αλλά την ίδια στιγμή είμαι πάρα πολύ θυμωμένη, γιατί χάθηκαν συνάδελφοί μου και τόσοι άλλοι άνθρωποι», δήλωσε
LIFO NEWSROOM
 
 