BBC: Ζήτησε «επίσημα συγγνώμη» από τον Τραμπ - «Όχι» στην αποζημίωση του 1 δισ. δολαρίων

O πρόεδρος του οργανισμού, Σαμίρ Σαχ, απέστειλε ξεχωριστή προσωπική επιστολή στον Λευκό Οίκο

Το BBC ζήτησε επισήμως συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ για τον τρόπο που μονταρίστηκε απόσπασμα ομιλίας του σε επεισόδιο της εκπομπής Panorama, όμως απέρριψε κατηγορηματικά το αίτημα του πρώην προέδρου για αποζημίωση ύψους 1 δισ. δολαρίων.

Σε ανακοίνωσή του, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός ανέφερε ότι η επίμαχη εκπομπή «Trump: A Second Chance?» δεν πρόκειται να μεταδοθεί ξανά σε καμία πλατφόρμα του BBC. Το ντοκιμαντέρ είχε παρουσιάσει ένα απόσπασμα από την ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021 με τρόπο που συνέδεε δύο φράσεις που ειπωθηκαν με διαφορά σχεδόν μίας ώρας, δημιουργώντας την εντύπωση ότι ο τότε πρόεδρος παρότρυνε άμεσα τους υποστηρικτές του να κινηθούν προς το Καπιτώλιο.

Οι δικηγόροι του Τραμπ είχαν απειλήσει με αγωγή 1 δισ. δολαρίων, απαιτώντας επίσημη ανάκληση, συγγνώμη και οικονομική αποζημίωση. Σύμφωνα με το BBC, η νομική του ομάδα απάντησε στις απαιτήσεις την Τρίτη, ενώ ο πρόεδρος του οργανισμού, Σαμίρ Σαχ, απέστειλε ξεχωριστή προσωπική επιστολή στον Λευκό Οίκο.

«Ο κύριος Σαχ έγραψε προσωπικά στον πρόεδρο Τραμπ ζητώντας συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η επεξεργασία του βίντεο», ανέφερε εκπρόσωπος του BBC. «Ωστόσο, διαφωνούμε πλήρως ότι υπάρχει βάση για αγωγή συκοφαντικής δυσφήμησης».

BBC: Νέο περιστατικό «μονταρίσματος»

Η συγγνώμη του BBC ήρθε λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση, από την Daily Telegraph, δεύτερου παρόμοιου περιστατικού σε εκπομπή της Newsnight το 2022, όπου επίσης είχε γίνει συνένωση διαφορετικών σημείων της ίδιας ομιλίας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρή κρίση στον οργανισμό, οδηγώντας ήδη στην παραίτηση του γενικού διευθυντή Τιμ Ντέιβι και της επικεφαλής ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες, ενώ η κυβέρνηση και μέρος του βρετανικού Τύπου ζητούν αναθεώρηση των διαδικασιών ελέγχου και δεοντολογίας του BBC.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

