Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή 1 δισ. δολαρίων το BBC για αλλοίωση ομιλίας του

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε επίσημη επιστολή προς το BBC, προειδοποιώντας με νομική δράση για τον τρόπο που παρουσιάστηκε η ομιλία του στις 6 Ιανουαρίου του 2021, την ημέρα που υποστηρικτές του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

Η είδηση έγινε γνωστή το μεσημέρι της Δευτέρας, μία ημέρα μετά την παραίτηση του γενικού διευθυντή Τιμ Ντέιβι (Tim Davie) και της επικεφαλής ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες (Deborah Turness).

Σύμφωνα με το NBC News, που εξασφάλισε την επιστολή των δικηγόρων του Τραμπ προς το BBC, το νομικό επιτελείο του προέδρου έδωσε προθεσμία έως την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 5 μ.μ. ώρα Ουάσιγκτον (10 μ.μ. ώρα Λονδίνου), ώστε ο οργανισμός να «συμμορφωθεί» με τα αιτήματά του.

«Εάν όχι, ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του, τα οποία ρητά διατηρεί, περιλαμβανομένης της κατάθεσης αγωγής ύψους όχι μικρότερης του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων», αναφέρεται στην επιστολή. «Το BBC τελεί πλέον εν γνώσει.»

Οι δικηγόροι του Τραμπ απαιτούν επίσημη ανάκληση και δηλώνουν ότι το BBC «δυσφήμησε τον Πρόεδρο Τραμπ με εσκεμμένο και παραπλανητικό μοντάζ» στο ντοκιμαντέρ Panorama, «προκειμένου να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα».

Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να επιδιώκει να λογοδοτήσουν όσοι διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και παραπληροφόρηση» δήλωσε εκπρόσωπος του νομικού του επιτελείου στο NBC News.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του BBC επανέλαβε τη θέση του οργανισμού ότι «η επιστολή θα εξεταστεί και θα υπάρξει απάντηση αρμοδίως», ενώ ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε κάθε ερώτημα στη νομική ομάδα του προέδρου.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η εφημερίδα The Telegraph δημοσίευσε 19σέλιδο σημείωμα του πρώην συμβούλου δεοντολογίας του BBC, Μάικλ Πρέσκοτ (Michael Prescott). Το έγγραφο κατέγραφε σειρά επικρίσεων για τη δημοσιογραφική κάλυψη του οργανισμού, από την κάλυψη θεμάτων ταυτότητας φύλου έως τον πόλεμο στη Γάζα και την προεδρία Τραμπ.

Η σοβαρότερη αναφορά αφορούσε επεισόδιο της εκπομπής Panorama, όπου τμήματα από ομιλία του Τραμπ είχαν ενωθεί με τρόπο που δημιουργούσε την εντύπωση ότι ο πρόεδρος έλεγε:

«Θα πάμε όλοι στο Καπιτώλιο και θα είμαι κι εγώ μαζί σας. Θα παλέψουμε, θα παλέψουμε σκληρά.»

Στην πραγματικότητα, οι φράσεις αυτές προέρχονταν από διαφορετικά σημεία της ομιλίας, με απόσταση σχεδόν μίας ώρας μεταξύ τους. Το απόσπασμα που δεν μεταδόθηκε περιλάμβανε την προτροπή του Τραμπ προς τους υποστηρικτές του να διαδηλώσουν «ειρηνικά και πατριωτικά».

Η συγγνώμη του BBC

Σε επιστολή του προς την Επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων και Αθλητισμού της Βουλής των Κοινοτήτων, ο πρόεδρος του BBC Σαμίρ Σαχ (Samir Shah) αναγνώρισε ότι το μοντάζ «δημιούργησε λανθασμένη εντύπωση για τα λόγια του προέδρου» και ζήτησε συγγνώμη από την αμερικανική κυβέρνηση.

Παράλληλα, διέψευσε ότι το BBC είχε αποκρύψει ευρήματα του Πρέσκοτ, σημειώνοντας πως το επίμαχο επεισόδιο είχε εξεταστεί επανειλημμένα από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Κατευθυντήριων Αρχών του οργανισμού.

Η υπόθεση προκαλεί αναταράξεις στο BBC σε μια περίοδο που το Λονδίνο επαναξιολογεί το μοντέλο χρηματοδότησης του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, ενόψει της νέας αναθεώρησης του Βασιλικού Καταστατικού (Royal Charter). Η συζήτηση αφορά το ετήσιο τέλος που καταβάλλουν τα βρετανικά νοικοκυριά για τη λειτουργία του οργανισμού, ένα σύστημα που εδώ και χρόνια βρίσκεται στο μικροσκόπιο του κοινοβουλίου.

Στα κοινωνικά δίκτυα, ο Τραμπ και η εκπρόσωπός του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ χαιρέτισαν τις παραιτήσεις των δύο στελεχών, κατηγορώντας το BBC για «παραποίηση» και «ψευδείς ειδήσεις».

Ερωτηθείς αν αναμένει νομικές κινήσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Σαχ απάντησε: «Δεν γνωρίζω ακόμη. Είναι όμως γνωστό ότι καταφεύγει εύκολα στα δικαστήρια, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.»

Με πληροφορίες από Politico, Guardian, CNN