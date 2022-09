Βασίλισσα Ελισάβετ: Όσα έγιναν στην ιδιωτική ταφή- «Φυσικά και υπήρξαν δάκρυα»

Ο βασιλιάς Κάρολος ταξίδεψε αεροπορικώς στη Σκωτία για να θρηνήσει ιδιωτικά την βασίλισσα Ελισάβετ, στο κτήμα Μπαλμόραλ όπου πέθανε η μητέρα του, πριν από 12 ημέρες, με τον ίδιο στο πλευρό της

Ο Βρετανός μονάρχης αναχώρησε από τη RAF Northolt με το ιδιωτικό αεροσκάφος που χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ και προσγειώθηκε στο Αμπερντίν χθες το μεσημέρι, μαζί με την σύζυγό του, Καμίλα.

Η πτήση του βασιλιά Κάρολου στη Σκωτία ήρθε μετά τη δημοσίευση μιας άγνωστης μέχρι σήμερα φωτογραφίας της βασίλισσας Ελισάβετ της να κάνει πεζοπορία στο Μπαλμόραλ- η οποία κυκλοφόρησε μόλις ολοκληρώθηκε η ιδιωτική κηδεία στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου το βράδυ της Δευτέρας.

H βασιλική οικογένεια βρέθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο Γουίνδσορ, όπου έγινε η ταφή της σορού της βασίλισσας Ελισάβετ, μαζί με τη σορό του πρίγκιπα Φίλιππου, στη βασιλική κρύπτη.

Η βασίλισσα Ελισάβετ ενταφιάστηκε στην κρύπτη όπου βρίσκονται οι σοροί του πατέρα της βασιλιά Γεωργίου, της μητέρας της και της αδελφής της Μαργαρίτας

Η τελετή της κηδείας ήταν μόνο για στενά μέλη της βασιλικής οικογένειας -και εντελώς ιδιωτική- αλλά ανώτερη βασιλική πηγή δήλωσε στην Evening Standard: «Ναι, υπήρξαν δάκρυα. Φυσικά και υπήρξαν. Αλλά τουλάχιστον η Αυτού Μεγαλειότης έχει ησυχάσει τώρα».

The Garter King of Arms proclaims the styles and titles of Queen Elizabeth II as her body is lowered into the Royal Vault. pic.twitter.com/lgzgj5fRkA