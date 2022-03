Βασίλισσα Ελισάβετ: Δάκρυσε στο μνημόσυνο του πρίγκιπα Φίλιππου -Ο λόγος που φόρεσε σκούρο πράσινο

Λίγες μόνο ώρες πριν το μνημόσυνο του πρίγκιπα Φίλιππου έγινε γνωστό ότι η βασίλισσα Ελισάβετ θα δώσει το «παρών» στο Αβαείο του Γουεστμίνιστερ στο Λονδίνο, στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση εδώ και πέντε μήνες.

«Η Βασίλισσα σκοπεύει να παραστεί στη λειτουργία…», ανακοίνωσε εκπρόσωπος του παλατιού, καθώς η παρουσία της βασίλισσας Ελισάβετ θεωρούνταν αμφίβολη εξαιτίας των κινητικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Η βασίλισσα Ελισάβετ έφτασε στην πλαϊνή πόρτα της εκκλησίας, ώστε να περπατήσει μικρότερη απόσταση μέχρι το μπροστινό μέρος όπου βρισκόταν η θέση της. Με μπαστούνι, υποβασταζόμενη από τον πρίγκιπα Άντριου μπήκε στο Αβαείο, όπου βρίσκονταν, ήδη, η βασιλική οικογένεια, εκτός του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, οι οποίοι προτίμησαν να μην ταξιδέψουν από την Καλιφόρνια, ύστερα από διαφωνία με την κυβέρνηση σε θέματα προστασίας και ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια του μνημόσυνου, η βασίλισσα Ελισάβετ φάνηκε να δακρύζει, ενώ στεκόταν όρθια αρκετές στιγμές, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

