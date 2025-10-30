Βασιλιάς Κάρολος: Το μυστικό πάρτι στο Ουίνδσορ εν μέσω του σκανδάλου με τον πρίγκιπα Άντριου

Στις 29 Οκτωβρίου, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα διοργάνωσαν μια δεξίωση στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Το περιοδικό Hello! μετέδωσε την είδηση, επικαλούμενο το Court Circular, το επίσημο ημερολόγιο των δραστηριοτήτων της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Η δεξίωση, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, συγκέντρωσε πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παρόντες ήταν η πριγκίπισσα Άννα με τον σύζυγό της, αντιναύαρχο σερ Τίμοθι Λόρενς, ο πρίγκιπας Εδουάρδος, δούκας του Εδιμβούργου, καθώς και ο πρίγκιπας Ρίτσαρντ, δούκας του Γκλόστερ.

Ο λόγος της δεξίωσης ήταν τα 90ά γενέθλια του πρίγκιπα Εδουάρδου, δούκα του Κεντ.

Απόντες από την εκδήλωση ήταν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, καθώς το πάρτι συνέπεσε με τις σχολικές διακοπές των παιδιών τους. Το πριγκιπικό ζεύγος του Ουέιλς συνηθίζει να περιορίζει τις δημόσιες υποχρεώσεις του όταν ο πρίγκιπας Τζορτζ (12 ετών), η πριγκίπισσα Σάρλοτ (10 ετών) και ο πρίγκιπας Λούις (7 ετών) έχουν σχολικές διακοπές, ώστε να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί ως οικογένεια.

Ο δούκας του Κεντ, πρώτος εξάδελφος τόσο της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ όσο και του πρίγκιπα Φίλιππου, συμπλήρωσε τα 90 του χρόνια στις 9 Οκτωβρίου. Το γραφείο του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα είχε τιμήσει την επέτειο με ένα επετειακό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο αποκάλυπτε ότι προγραμματιζόταν εορταστική δεξίωση.

«Ευχόμαστε στον δούκα του Κεντ πολύ χαρούμενα γενέθλια – 90 ετών σήμερα!», ανέφεραν οι αυλικοί στο X (πρώην Twitter), κάτω από φωτογραφία του δούκα με τον βασιλιά Κάρολο κατά τη στέψη του Μαΐου 2023.

Το μήνυμα συνέχιζε: «Αργότερα αυτόν τον μήνα, ο βασιλιάς θα φιλοξενήσει δεξίωση γενεθλίων προς τιμήν του δούκα, ο οποίος ήταν πρώτος εξάδελφος της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, στο Κάστρο του Ουίνδσορ».

Ο πρίγκιπας Εδουάρδος, δούκας του Κεντ, αποσύρθηκε από την ενεργό υπηρεσία στον βρετανικό στρατό το 1976 και έκτοτε εκτελεί καθήκοντα εργαζόμενου μέλους της βασιλικής οικογένειας. Η σύζυγός του, δούκισσα του Κεντ, Αικατερίνη, απεβίωσε στις 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 92 ετών.

Η ευρύτερη βασιλική οικογένεια παρευρέθηκε ενωμένη στην ιστορική καθολική κηδεία της, η οποία τελέστηκε στον Καθεδρικό του Γουέστμινστερ στις 16 Σεπτεμβρίου. Την τελετή ηγείτο ο βασιλιάς Κάρολος, ενώ παρόντες ήταν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η πριγκίπισσα Κέιτ και άλλα μέλη της οικογένειας.