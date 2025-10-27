ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο βασιλιάς Κάρολος συμμετείχε για πρώτη φορά σε εκδήλωση για τους ΛΟΑΤΚΙ+ βετεράνους του στρατού

Ο βασιλιάς Κάρολος συμμετέχει στην πρώτη του επίσημη εκδήλωση για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ ως μονάρχης, αποτίοντας φόρο τιμής στα μέλη της ένοπλης δύναμης που υπέστησαν διακρίσεις λόγω της σεξουαλικής τους ταυτότητας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο βασιλιάς Κάρολος συμμετείχε για πρώτη φορά σε εκδήλωση για τους ΛΟΑΤΚΙ+ βετεράνους του στρατού Facebook Twitter
0

Ο βασιλιάς Κάρολος διαμορφώνει εκ νέου την εικόνα της βρετανικής μοναρχίας, καθώς συμμετείχε την πρώτη του επίσημη εκδήλωση που αφορά την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, σηματοδοτώντας μια ιστορική καμπή τόσο για το Παλάτι όσο και για τα μέλη των βρετανικών ένοπλων δυνάμεων.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση, κατά την οποία ο βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε ένα νέο μνημείο αφιερωμένο στα στελέχη των βρετανικών δυνάμεων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, αποτελεί την έμπρακτη αναγνώριση των αγώνων και των διεκδικήσεων μιας ομάδας που υπέστη μακρόχρονες διακρίσεις και αδικίες λόγω της σεξουαλικής τους ταυτότητας.

Το μνημείο, με την ονομασία «Open Letter», δημιουργήθηκε από την καλλιτεχνική συλλογικότητα Abraxas Academy και βρίσκεται στο National Memorial Arboretum του Staffordshire. Η μορφή του μνημείου παραπέμπει σε τσαλακωμένο γράμμα, με λέξεις από προσωπικές επιστολές που χρησιμοποιήθηκαν άλλοτε ως "αποδεικτικά στοιχεία" για την απόλυση ή ποινικοποίηση στελεχών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+. Οι λέξεις «peace», «pride» και «belong» ξεχωρίζουν επάνω στη μεταλλική επιφάνεια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εσωτερικής γαλήνης, της υπερηφάνειας και της αίσθησης του ανήκειν.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η δικαίωση των ΛΟΑΤΚΙ βετεράνων

Σύμφωνα με την έκθεση Etherton Review, που εκπονήθηκε με εντολή της κυβέρνησης, δεκάδες βετεράνοι, άνδρες και γυναίκες, υποβλήθηκαν σε εξευτελιστικές ανακρίσεις, ψυχολογική κακοποίηση, αποπομπή από τις ένοπλες δυνάμεις και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και σε φυλάκιση για την σεξουαλική τους ταυτότητα. Η αναφορά του Λόρδου Έθερτον περιέχει μαρτυρίες, όπως αυτή της Pádraigín Ní Rághillíg, που υπέστη όχι μόνο κοινωνικό, αλλά και σεξουαλικό εκβιασμό από συναδέλφους, ως «τιμωρία» για τον σεξουαλικό της προσανατολισμό.

Η περίσταση της επίσημης αποκάλυψης του μνημείου από τον βασιλιά Κάρολο είχε ιδιαίτερη βαρύτητα για τους βετεράνους της κοινότητας, οι οποίοι χαρακτηρίζουν το έργο ως «κλείσιμο πληγών». Η ίδια η Pádraigín υποστηρίζει πως είναι ζωτικής σημασίας το μνημείο να παραμείνει ως αιώνια υπενθύμιση των αδικιών που σημειώθηκαν ώστε να μην ξεχαστούν οι αγώνες των μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας μέσα στις δεκαετίες. Η συμμετοχή του βασιλιά Καρόλου, ως αρχηγού των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, προσδίδει προστιθέμενη αξία στη σημασία του γεγονότος.

Το έργο οργανώθηκε σε συνεργασία με το φιλανθρωπικό σωματείο Fighting With Pride, το οποίο προσφέρει στήριξη και υπηρεσίες στους βετεράνους ΛΟΑΤΚΙ+ που επηρεάστηκαν από το παρελθόν καθεστώς απαγόρευσης. Εκτός από το μνημείο, έχουν ήδη θεσμοθετηθεί μέτρα αποκατάστασης όπως η χορήγηση οικονομικής αποζημίωσης έως £70,000 στους θιγόμενους, επίσημες συγγνώμες και η επαναφορά μεταλλίων ή διακριτικών σε όσους στερήθηκαν τιμές λόγω της ταυτότητάς τους.

Το Υπουργείο Άμυνας της Μεγάλης Βρετανίας τόνισε πως «λυπάται βαθύτατα» για τις πρακτικές του παρελθόντος και πως οι αξίες των σύγχρονων ενόπλων δυνάμεων εστιάζουν στην ισότητα, την αποδοχή και την ενδυνάμωση κάθε προσωπικού, ανεξάρτητα από φύλο ή σεξουαλικό προσανατολισμό. Ο βασιλιάς Κάρολος, με τη στήριξή του τόσο προς το έργο όσο και προς τους ίδιους τους ανθρώπους πίσω από τις ιστορίες, σφραγίζει μια νέα εποχή στον δημόσιο βίο του παλατιού και της βρετανικής κοινωνίας, υψώνοντας ως σύμβολο της εποχής ένα μνημείο για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη.

Με αυτή την ιστορική πρωτοβουλία, ο βασιλιάς Κάρολος επιβεβαιώνει την πρόθεση της μοναρχίας να συμμετέχει ενεργά στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προωθώντας την ορατότητα και την συμπερίληψη όλων των Βρετανών στη νέα πραγματικότητα της πατρίδας τους.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Ζητούμε συγγνώμη» από τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα: Η Εκκλησία της Νορβηγίας παραδέχεται δεκαετίες διακρίσεων

Διεθνή / «Ζητάμε συγγνώμη» από τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα: Η Εκκλησία της Νορβηγίας παραδέχεται δεκαετίες διακρίσεων

Η Εκκλησία της Νορβηγίας προχώρησε σε ιστορική συγγνώμη προς την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα για δεκαετίες διακρίσεων - Ο επίσκοπος Όλαφ Φίκσε Τβέιτ αναγνώρισε ότι η Εκκλησία «προκάλεσε πόνο και ντροπή» και δεσμεύτηκε σε μια νέα εποχή αποδοχής και ενσωμάτωσης
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πρόσφυγες: Οι ΗΠΑ τους απομάκρυναν από το Αφγανιστάν και τώρα είναι αποκλεισμένοι στην έρημο του Κατάρ

Διεθνή / Πρόσφυγες: Οι ΗΠΑ τους απομάκρυναν από το Αφγανιστάν και τώρα είναι αποκλεισμένοι στην έρημο του Κατάρ

Η ιστορία της παγιδευμένης κοινότητας Αφγανών προσφύγων στη βάση Camp As Sayliyah στο Κατάρ αποτυπώνει τις επιπτώσεις της αμερικανικής παρέμβασης, της μεταναστευτικής πολιτικής και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας
LIFO NEWSROOM
Eurofighter: Στην Τουρκία ο Στάρμερ για τη συμφωνία - Τι σημαίνει για τον Ερντογάν η προμήθεια 40 μαχητικών

Διεθνή / Eurofighter: Στην Τουρκία ο Στάρμερ για τη συμφωνία - Τι σημαίνει για τον Ερντογάν η προμήθεια 40 μαχητικών

Νέα εποχή στην αμυντική συνεργασία Βρετανίας-Τουρκίας: Ο Σερ Κιρ Στάρμερ επισκέπτεται την Άγκυρα για να ολοκληρωθεί η συμφωνία προμήθειας 40 Eurofighter Typhoon
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Αργεντινή: Γιατί οι αγρότες των ΗΠΑ είναι εξοργισμένοι με τα 20 δισ. δολάρια του Τραμπ στον Μιλέι

Διεθνή / Αργεντινή: Γιατί οι αγρότες των ΗΠΑ είναι εξοργισμένοι με τα 20 δισ. δολάρια του Τραμπ στον Μιλέι

Η κυβέρνηση Τραμπ προκαλεί αντιδράσεις με τη διάσωση 20 δισ. δολαρίων προς την Αργεντινή του Χαβιέρ Μιλέι - Οργή στις αγροτικές πολιτείες, διχασμός στους Ρεπουμπλικάνους
LIFO NEWSROOM
Από την Τασμανία στη Νέα Ζηλανδία σε 18 μήνες: Η σανίδα του σερφ που διέπλευσε τον ωκεανό

Διεθνή / Από την Τασμανία στη Νέα Ζηλανδία σε 18 μήνες: Η σανίδα του σερφ που περιέπλευσε τον ωκεανό

Μια μοναδική χειροποίητη σανίδα του σερφ, που χάθηκε το 2024 στην Τασμανία, διασχίζει 2.400 χλμ. μέχρι τη Νέα Ζηλανδία και επιστρέφει στον ιδιοκτήτη της χάρη στην τύχη, στη θάλασσα και στη δύναμη των social media
LIFO NEWSROOM
 
 