Ο βασιλιάς Κάρολος συμμετείχε για πρώτη φορά σε εκδήλωση για τους ΛΟΑΤΚΙ+ βετεράνους του στρατού

Ο βασιλιάς Κάρολος διαμορφώνει εκ νέου την εικόνα της βρετανικής μοναρχίας, καθώς συμμετείχε την πρώτη του επίσημη εκδήλωση που αφορά την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, σηματοδοτώντας μια ιστορική καμπή τόσο για το Παλάτι όσο και για τα μέλη των βρετανικών ένοπλων δυνάμεων.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση, κατά την οποία ο βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε ένα νέο μνημείο αφιερωμένο στα στελέχη των βρετανικών δυνάμεων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, αποτελεί την έμπρακτη αναγνώριση των αγώνων και των διεκδικήσεων μιας ομάδας που υπέστη μακρόχρονες διακρίσεις και αδικίες λόγω της σεξουαλικής τους ταυτότητας.

Το μνημείο, με την ονομασία «Open Letter», δημιουργήθηκε από την καλλιτεχνική συλλογικότητα Abraxas Academy και βρίσκεται στο National Memorial Arboretum του Staffordshire. Η μορφή του μνημείου παραπέμπει σε τσαλακωμένο γράμμα, με λέξεις από προσωπικές επιστολές που χρησιμοποιήθηκαν άλλοτε ως "αποδεικτικά στοιχεία" για την απόλυση ή ποινικοποίηση στελεχών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+. Οι λέξεις «peace», «pride» και «belong» ξεχωρίζουν επάνω στη μεταλλική επιφάνεια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εσωτερικής γαλήνης, της υπερηφάνειας και της αίσθησης του ανήκειν.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η δικαίωση των ΛΟΑΤΚΙ βετεράνων

Σύμφωνα με την έκθεση Etherton Review, που εκπονήθηκε με εντολή της κυβέρνησης, δεκάδες βετεράνοι, άνδρες και γυναίκες, υποβλήθηκαν σε εξευτελιστικές ανακρίσεις, ψυχολογική κακοποίηση, αποπομπή από τις ένοπλες δυνάμεις και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και σε φυλάκιση για την σεξουαλική τους ταυτότητα. Η αναφορά του Λόρδου Έθερτον περιέχει μαρτυρίες, όπως αυτή της Pádraigín Ní Rághillíg, που υπέστη όχι μόνο κοινωνικό, αλλά και σεξουαλικό εκβιασμό από συναδέλφους, ως «τιμωρία» για τον σεξουαλικό της προσανατολισμό.

Η περίσταση της επίσημης αποκάλυψης του μνημείου από τον βασιλιά Κάρολο είχε ιδιαίτερη βαρύτητα για τους βετεράνους της κοινότητας, οι οποίοι χαρακτηρίζουν το έργο ως «κλείσιμο πληγών». Η ίδια η Pádraigín υποστηρίζει πως είναι ζωτικής σημασίας το μνημείο να παραμείνει ως αιώνια υπενθύμιση των αδικιών που σημειώθηκαν ώστε να μην ξεχαστούν οι αγώνες των μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας μέσα στις δεκαετίες. Η συμμετοχή του βασιλιά Καρόλου, ως αρχηγού των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, προσδίδει προστιθέμενη αξία στη σημασία του γεγονότος.

Το έργο οργανώθηκε σε συνεργασία με το φιλανθρωπικό σωματείο Fighting With Pride, το οποίο προσφέρει στήριξη και υπηρεσίες στους βετεράνους ΛΟΑΤΚΙ+ που επηρεάστηκαν από το παρελθόν καθεστώς απαγόρευσης. Εκτός από το μνημείο, έχουν ήδη θεσμοθετηθεί μέτρα αποκατάστασης όπως η χορήγηση οικονομικής αποζημίωσης έως £70,000 στους θιγόμενους, επίσημες συγγνώμες και η επαναφορά μεταλλίων ή διακριτικών σε όσους στερήθηκαν τιμές λόγω της ταυτότητάς τους.

Το Υπουργείο Άμυνας της Μεγάλης Βρετανίας τόνισε πως «λυπάται βαθύτατα» για τις πρακτικές του παρελθόντος και πως οι αξίες των σύγχρονων ενόπλων δυνάμεων εστιάζουν στην ισότητα, την αποδοχή και την ενδυνάμωση κάθε προσωπικού, ανεξάρτητα από φύλο ή σεξουαλικό προσανατολισμό. Ο βασιλιάς Κάρολος, με τη στήριξή του τόσο προς το έργο όσο και προς τους ίδιους τους ανθρώπους πίσω από τις ιστορίες, σφραγίζει μια νέα εποχή στον δημόσιο βίο του παλατιού και της βρετανικής κοινωνίας, υψώνοντας ως σύμβολο της εποχής ένα μνημείο για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη.

Με αυτή την ιστορική πρωτοβουλία, ο βασιλιάς Κάρολος επιβεβαιώνει την πρόθεση της μοναρχίας να συμμετέχει ενεργά στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προωθώντας την ορατότητα και την συμπερίληψη όλων των Βρετανών στη νέα πραγματικότητα της πατρίδας τους.

