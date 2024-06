Βασιλιάς Κάρολος: Κυκλοφόρησαν σήμερα τα χαρτονομίσματα με το πορτρέτο του

Κυκλοφόρησαν σήμερα στη Βρετανία, τα χαρτονομίσματα με το πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου Γ'.

Από σήμερα τα χαρτονομίσματα στα οποία εικονίζεται ο βασιλιάς Κάρολος θα κάνουν την εμφάνισή τους στα πορτοφόλια των Βρετανών, αντικαθιστώντας σταδιακά εκείνα που έφεραν το πορτρέτο της μητέρας του, Ελισάβετ Β'. Το πορτρέτο του βασιλιά θα υπάρχει πλέον στα νέα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20 αλλά και των 50 λιρών Αγγλίας.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Αγγλίας, πέρα από αυτή την αλλαγή, τα χαρτονομίσματα θα παραμείνουν κατά τα άλλα ίδια με τα σημερινά. Τα νέα χαρτονομίσματα από πολυμερές, τα οποία αντικατέστησαν σταδιακά από το 2016 στη Βρετανία εκείνα από χαρτί, θα κυκλοφορούν δίπλα σε αυτά στα οποία απεικονίζεται το πορτρέτο της βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

King Charles III banknotes are being issued from today.



