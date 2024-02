Βασιλιάς Κάρολος: Η στιγμή που το BBC ανακοινώνει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο- Οι πρώτες αντιδράσεις

Η είδηση της διάγνωσης του βασιλιά Καρόλου με καρκίνο απασχολεί τα ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο, αλλά τα βλέμματα- όπως συμβαίνει πάντα σε έκτακτες ειδήσεις που αφορούν στη βασιλική οικογένεια- στράφηκαν στα BBC.

Με έκτακτο δελτίο το βρετανικό δίκτυο ενημέρωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο, μόλις βγήκε η σχετική ανακοίνωση από το Μπάκιγχαμ. Αφού η παρουσιάστρια του δελτίου διάβασε τα όσα γνωστοποίησε το παλάτι, η δημοσιογράφος που κάνει ρεπορτάζ βασιλικής οικογένειας σημείωσε ότι η διάγνωση σε «προσωπικό επίπεδο και για την ευρύτερη οικογένεια θα είναι ένα σοκ», το οποίο έρχεται 17 μήνες αφού έγινε βασιλιάς.

Ο βασιλιάς Κάρολος ενημέρωσε τα παιδιά και τα αδέλφια του

Όσο περνά η ώρα έρχονται στο φως περισσότερες πληροφορίες που σχετίζονται με τη διάγνωση του βασιλιά Καρόλου με καρκίνο.

Ο μονάρχης ενημέρωσε ο ίδιος τα μέλη της οικογένειάς του, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, κάτι που αφορά τα παιδιά του, πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι, όπως και τα αδέλφια του, Άννα, Άντριου και Έντουαρντ.

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται σύντομα να ταξιδέψει από την Καλιφόρνια στο Λονδίνο, προκειμένου να δει τον βασιλιά Κάρολο από κοντά. «Ο δούκας μίλησε με τον πατέρα του για τη διάγνωση. Θα ταξιδέψει στη Βρετανία για να τον δει τις ερχόμενες ημέρες», δήλωσε στο Press Association πηγή από το περιβάλλον του πρίγκιπα Χάρι.

Οι πρώτες αντιδράσεις για τη διάγνωση του βασιλιά Καρόλου

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ και ο επικεφαλής των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να ευχηθούν περαστικά στον βασιλιά Κάρολο.

«Του εύχομαι πλήρη και ταχεία ανάρρωση. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα επανέλθει πλήρως σύντομα και ξέρω ότι όλη η χώρα του εύχεται περαστικά», έγραψε ο Ρίσι Σούνακ σε ανάρτηση.

Wishing His Majesty a full and speedy recovery.



I have no doubt he’ll be back to full strength in no time and I know the whole country will be wishing him well. https://t.co/W4qe806gmv — Rishi Sunak (@RishiSunak) February 5, 2024

«Εκ μέρους των Εργατικών εύχομαι στον μεγαλειότατο τα καλύτερα για την ανάρρωσή του. Ανυπομονούμε να τον ξαναδούμε απόλυτα υγιή», ανέφερε ο Κιρ Στάρμερ.

On behalf of the Labour Party, I wish His Majesty all the very best for his recovery.



We look forward to seeing him back to swift full health. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 5, 2024

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι ανησυχεί για τη διάγνωση του βασιλιά Καρόλου και συμπλήρωσε πως θα του τηλεφωνήσει αργότερα. «Ανησυχώ για εκείνον», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε σχετικά κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Λας Βέγκας και σημείωσε ότι μόλις είχε ενημερωθεί για τη διάγνωση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «υπέροχο άνθρωπο» τον βασιλιά Κάρολο και σημείωσε ότι τον γνώρισε «καλά» κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. «Όλοι προσευχόμαστε ότι θα έχει ταχεία και πλήρη ανάρρωση», συμπλήρωσε σε ανάρτηση στα social media.

«Όπως οι Καναδοί σε όλη τη χώρα και άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, σκέφτομαι τον βασιλιά Κάρολο καθώς υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο. Του στέλνουμε τις ευχές μας και ελπίζουμε σε μια γρήγορη και πλήρη ανάρρωση», ήταν το μήνυμα που ανάρτησε στο Χ o πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

I, like Canadians across the country and people around the world, am thinking of His Majesty King Charles III as he undergoes treatment for cancer. We’re sending him our very best wishes – and hoping for a fast and full recovery. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 5, 2024

Βασιλιάς Κάρολος: Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ για τη διάγνωση

Το απόγευμα της Δευτέρας το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με μορφή καρκίνου.

Το παλάτι δεν διευκρίνισε ποια μορφή καρκίνου αφορά η διάγνωση, όμως επεσήμανε πως επρόκειτο για ξεχωριστό ζήτημα από την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο μονάρχης την προηγούμενη εβδομάδα, για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της διαδικασίας διαπιστώθηκε ένα άλλο ζήτημα ανησυχίας και οι εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν ότι πρόκειται για μορφή καρκίνου. Ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε σήμερα θεραπείες και οι γιατροί τον συμβούλευσαν να ακυρώσεις τις δημόσιες εμφανίσεις του.

Ο μονάρχης παραμένει «απόλυτα θετικός» επισημαίνεται στην ανακοίνωση και ανυπομονεί να επιστρέψει πλήρως στα καθήκοντά του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του παλατιού:

«Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επέμβασης του βασιλιά Καρόλου για καλοήθη υπερπλασία προστάτη, παρατηρήθηκε ένα ξεχωριστό ζήτημα ανησυχίας. Μεταγενέστερες διαγνωστικές εξετάσεις εντόπισαν μια μορφή καρκίνου.

Η αυτού μεγαλειότητα ξεκίνησε σήμερα πρόγραμμα τακτικών θεραπειών και οι γιατροί τον συμβούλευσαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου να ακυρώσει τα δημόσια καθήκοντά του. Σε αυτή την περίοδο η αυτού μεγαλειότητα θα συνεχίσει να ασχολείται με κρατικές υποθέσεις και τα επίσημα έγγραφα ως συνήθως.

Ο βασιλιάς είναι ευγνώμων στην ιατρική ομάδα του για την ταχεία παρέμβασή τους, η οποία κατέστη δυνατή χάρη στην πρόσφατη επέμβαση. Παραμένει απόλυτα θετικός για τη θεραπεία του και ανυπομονεί να επιστρέψει πλήρως στα δημόσια καθήκοντά του το ταχύτερο δυνατό.

Επέλεξε να κοινοποιήσει τη διάγνωσή του για να αποτρέψει τις εικασίες και με την ελπίδα ότι μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του κόσμου για όλους εκείνους σε όλο τον κόσμο που έχουν επηρεαστεί από τον καρκίνο».

