Βασιλιάς Κάρολος: Η δημόσια εμφάνισή του μετά τη διάγνωση με καρκίνο

Τη δεύτερη δημόσια εμφάνισή του πραγματοποίησε σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος, καθώς έδωσε το παρών στην κυριακάτικη λειτουργία στον ναό St. Mary Magdalene στο Σάντρινγκχαμ.

Ο βασιλιάς Κάρολος υπενθυμίζεται πως έχει ήδη ξεκινήσει τις θεραπείες για τον καρκίνο. Κατά την άφιξή του στον ναό, συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Καμίλα, χαιρέτισε τους δημοσιογράφους που ήταν παρόντες. Υπενθυμίζεται πως λίγες ώρες πριν με νέο μήνυμά του ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για τα μηνύματα και τη στήριξη προς το πρόσωπό του μετά τη διάγνωση του με καρκίνο στις αρχές της εβδομάδας.

Η πρώτη εμφάνισή του μετά τα νέα για την υγεία του, ήταν την Τρίτη όταν αποχώρησε καθισμένος στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου από τη βασιλική κατοικία στο Λονδίνο, το Κλάρενς Χάουζ. Εκεί συναντήθηκε με τον γιο του πρίγκιπα Χάρι ο οποίος ήρθε από την Καλιφόρνια για να δει τον πατέρα του μετά από σχετικό τηλεφώνημά του στο οποίο τον ενημέρωσε για την υγεία του. Ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος σύμφωνα με το παλάτι του Μπάκινγχαμ, ακολουθεί την αγωγή του στο σπίτι, έφυγε από το Λονδίνο για να μεταβεί στη βασιλική εξοχική κατοικία στο Σάντρινγκχαμ, στο Νόρφολκ.



Ο 75χρονος μονάρχης ξεκίνησε τη Δευτέρα τη θεραπεία του για την αντιμετώπιση του καρκίνου, το είδος του οποίου δεν έχει διευκρινιστεί. Είναι γνωστό ότι η νόσος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης επέμβασης για υπερτροφία του προστάτη, όμως δεν πρόκειται για καρκίνο του προστάτη. Παρότι θα συνεχίσει να ασκεί ορισμένα από τα διοικητικά καθήκοντά του, ο βασιλιάς θα απουσιάσει από τη δημόσια ζωή για άγνωστο χρονικό διάστημα.

