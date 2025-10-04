Βαρκελώνη: Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους ζητώντας το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν νωρίτερα σήμερα τη Βαρκελώνη, απαιτώντας το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

Πάνω από 70.000 πολίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα στο κέντρο της Βαρκελώνης, ζητώντας το τέλος του πολέμου στη Γάζα και τη διακοπή πώλησης όπλων στο Ισραήλ.

Κρατώντας ένα τεράστιο κόκκινο πανό με το σύνθημα «Να σταματήσουμε τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη – Στοπ στο εμπόριο όπλων με το Ισραήλ» και φωνάζοντας «Μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» και «Ελεύθερη Παλαιστίνη», διαδήλωσαν ειρηνικά στο κέντρο της πόλης.

«Εδώ και πολλά χρόνια, η πολιτική του Ισραήλ δεν είναι σωστή και πρέπει να κατέβουμε στους δρόμους» δήλωσε μια 65χρονη συνταξιούχος που είχε καλύψει το σώμα της με την παλαιστινιακή σημαία.

NEWS from Sumud!



Hundreds of thousands take part in a massive demonstration in Barcelona, Spain, in support of Gaza, Palestine, and the Global Sumud Flotilla.

❤️ pic.twitter.com/pbPsz3a2HS — REVOLUTIONARY (@STRIKER_4_LIFE) October 4, 2025

Palestinian supporters took to the squares in Spain to protest genocidal Israeli attacks in Gaza#StopTheGenocide

İspanya'da meydanlara inen Filistin destekçileri, soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.#ÖzgürlükFilosu pic.twitter.com/V6QlLpB9Br — Yolcudur (@biryolgider) October 4, 2025

«Η Βαρκελώνη κατεβαίνει στους δρόμους. Την Πέμπτη διαδηλώσαμε επίσης πολλοί, όταν αναχαιτίστηκε ο στολίσκος και αναμένουμε ότι σήμερα θα είμαστε περισσότεροι», πρόσθεσε.

Spanish march in support of Palestinians



Thousands of Spanish people marched in Barcelona today in continued protest over Israel’s war in Gaza.



It followed widespread anger after the Israeli interception of a humanitarian aid flotilla that had set sail from Spain’s second city,… pic.twitter.com/ttLoxii7rB — GDN Online (@GDNonline) October 4, 2025

Σημειώνεται πως περίπου 50 Ισπανοί κρατούνται στο Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του στολίσκου από τον ισραηλινό στρατό, ανέφερε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

Protesters gather across Spain, Italy and Portugal against the war in Gaza 🤫(Looks like they are protesting against the Peace plan with Israel as well) #JewHaters #Deluded https://t.co/vGoAoKtGwL — JDVFLFedUpJewess (@freejdvfl) October 4, 2025

Διαδηλώσεις είναι προγραμματισμένες για αργότερα και σε άλλες πόλεις της Ισπανίας, όπως στη Μαδρίτη, όπου στις 14 Σεπτεμβρίου περίπου 100.000 διαδηλωτές διέκοψαν το τελευταίο ετάπ του Γύρου της Ισπανίας, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να ολοκληρώσουν πρόωρα τον ποδηλατικό αγώνα.