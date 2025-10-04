ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βαρκελώνη: Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους ζητώντας το τέλος του πολέμου στη Γάζα

«Να σταματήσουμε τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη», «Στοπ στο εμπόριο όπλων με το Ισραήλ» ήταν κάποια από τα συνθήματα στα πλακάτ τους - Φωτογραφίες και βίντεο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Βαρκελώνη: Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους ζητώντας το τέλος του πολέμου στη Γάζα Facebook Twitter
0

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν νωρίτερα σήμερα τη Βαρκελώνη, απαιτώντας το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

Πάνω από 70.000 πολίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα στο κέντρο της Βαρκελώνης, ζητώντας το τέλος του πολέμου στη Γάζα και τη διακοπή πώλησης όπλων στο Ισραήλ.

Κρατώντας ένα τεράστιο κόκκινο πανό με το σύνθημα «Να σταματήσουμε τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη – Στοπ στο εμπόριο όπλων με το Ισραήλ» και φωνάζοντας «Μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» και «Ελεύθερη Παλαιστίνη», διαδήλωσαν ειρηνικά στο κέντρο της πόλης.

«Εδώ και πολλά χρόνια, η πολιτική του Ισραήλ δεν είναι σωστή και πρέπει να κατέβουμε στους δρόμους» δήλωσε μια 65χρονη συνταξιούχος που είχε καλύψει το σώμα της με την παλαιστινιακή σημαία.

«Η Βαρκελώνη κατεβαίνει στους δρόμους. Την Πέμπτη διαδηλώσαμε επίσης πολλοί, όταν αναχαιτίστηκε ο στολίσκος και αναμένουμε ότι σήμερα θα είμαστε περισσότεροι», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως περίπου 50 Ισπανοί κρατούνται στο Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του στολίσκου από τον ισραηλινό στρατό, ανέφερε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

Διαδηλώσεις είναι προγραμματισμένες για αργότερα και σε άλλες πόλεις της Ισπανίας, όπως στη Μαδρίτη, όπου στις 14 Σεπτεμβρίου περίπου 100.000 διαδηλωτές διέκοψαν το τελευταίο ετάπ του Γύρου της Ισπανίας, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να ολοκληρώσουν πρόωρα τον ποδηλατικό αγώνα.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γάζα: Το Ισραήλ διέταξε τον στρατό να σταματήσει την εκστρατεία αλλά συνεχίζει τους βομβαρδισμούς

Διεθνή / Γάζα: Το Ισραήλ διέταξε τον στρατό να σταματήσει την εκστρατεία αλλά συνεχίζει τους βομβαρδισμούς

Ενώ ετοιμάζονται για την πρώτη φάση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση όλων των ομήρων, συνεχίζουν τα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Το Ισραήλ διέταξε τον στρατό να σταματήσει τις επιδρομές - Προετοιμάζονται για το πρώτο στάδιο του σχεδίου Τραμπ

Διεθνή / Γάζα: Το Ισραήλ σταματά τις επιδρομές - Εν αναμονή του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ

Οι IDF δήλωσαν ότι έλαβαν εντολή να προετοιμαστούν για το πρώτο στάδιο του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετά τη συμφωνία της Χαμάς να απελευθερώσει ομήρους - Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Τραμπ
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Αεροπορικώς στην Κωνσταντινούπολη μεταφέρονται 137 ακτιβιστές του στολίσκου ελευθερίας

Διεθνή / Γάζα: Αεροπορικώς στην Κωνσταντινούπολη μεταφέρονται 137 ακτιβιστές του στολίσκου ελευθερίας

Η ισραηλινή οργάνωση που παρέχει νομική υποστήριξη στα μέλη του στολίσκου, Adalah, αναφέρει ότι σε αρκετούς ακτιβιστές αρνήθηκαν πρόσβαση σε δικηγόρο, νερό και φάρμακα
LIFO NEWSROOM
Ζιζέλ Πελικό: Eπιστρέφει στο δικαστήριο μετά τη δίκη που διέλυσε την οικογένειά της και την έκανε σύμβολο

Διεθνή / Ζιζέλ Πελικό: Eπιστρέφει στο δικαστήριο μετά τη δίκη που διέλυσε την οικογένειά της και την έκανε σύμβολο

Ο μοναδικός από τους 51 κατηγορουμένους για τους βιασμούς της, αμφισβήτησε την ποινή του - Τα βίντεο των βιασμών της θα προβληθούν ξανά στο δικαστήριο και η ίδια θα παραστεί ως μάρτυρας αυτή τη φορά
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Η αβεβαιότητα και η καχυποψία συνεχίζονται μαζί με τους σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Διεθνή / Γάζα: Η αβεβαιότητα και η καχυποψία συνεχίζονται μαζί με τους σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Παρά το κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των βομβαρδισμών και την εντολή που δόθηκε στους IDF για την πρώτη φάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου, η Γάζα σφυροκοπάται
LIFO NEWSROOM
Η σοκολάτα σε κρίση: Τι συμβαίνει με τη Barry Callebaut - Ποιες οι επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά σοκολάτας

Διεθνή / Η σοκολάτα σε κρίση: Τι συμβαίνει με τη Barry Callebaut - Ποιες οι επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά

Η Barry Callebaut, η μεγαλύτερη εταιρεία χύμα σοκολάτας στον κόσμο, αντιμετωπίζει κρίση λόγω υψηλών τιμών κακάο, αλλαγών στη διοίκηση και διακοπών παραγωγής - Οι αποφάσεις της επηρεάζουν τι θα βρούμε στα ράφια σοκολάτας παγκοσμίως
LIFO NEWSROOM
Η ιστορία της Ρουμέισα Οζτούρκ: Πώς η κυβέρνηση Τραμπ παρακολουθούσε φοιτητές - Η «Tiger Team»

Διεθνή / Η ιστορία της Ρουμέισα Οζτούρκ: Πώς η κυβέρνηση Τραμπ παρακολουθούσε φοιτητές

Η Τουρκάλα φοιτήτρια οδηγήθηκε βιαστικά σε ένα ανεπίσημο όχημα, χωρίς να έχει διαπράξει κανένα έγκλημα, σε μια υπόθεση που αποδείχθηκε προτεραιότητα για την αμερικανική κυβέρνηση
LIFO NEWSROOM
 
 