Έφθασαν στην Κωνσταντινούπολη οι 137 ακτιβιστές του στολίσκου

Οι ακτιβιστές που κρατούνταν επειδή συμμετείχαν στο στολίσκο με σκοπό να παραδώσουν βοήθεια στη Γάζα, έφθασαν στην Κωνσταντινούπολη με ειδική πτήση των Τουρκικών Αερογραμμών

Έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη οι 137 ακτιβιστές του στολίσκου ελευθερίας για παράδοση βοήθειας στη Γάζα, που αναχαίτισε το Ισραήλ / Φωτ. αρχείου: EPA
Έφθασαν στην Κωνσταντινούπολη οι 137 ακτιβιστές του στολίσκου ελευθερίας με πορεία προς τη Γάζα, τα πλοία των οποίων όμως, αναχαίτισε το Ισραήλ.

Οι ακτιβιστές που κρατούνταν επειδή συμμετείχαν στο στολίσκο με σκοπό να παραδώσουν βοήθεια στη Γάζα, έφθασαν στην Κωνσταντινούπολη με ειδική πτήση των Τουρκικών Αερογραμμών από το αεροδρόμιο Ραμόν του Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ.

Μεταξύ των ακτιβιστών περιλαμβάνονται 36 Τούρκοι πολίτες, καθώς και άτομα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αλγερία, το Μαρόκο, την Ιταλία, το Κουβέιτ, τη Λιβύη, τη Μαλαισία, τη Μαυριτανία, την Ελβετία, την Τυνησία και την Ιορδανία, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, επιβεβαίωσε ότι στην πτήση επιστροφής βρίσκονταν και 26 Ιταλοί ακτιβιστές, ενώ άλλοι 15 εξακολουθούν να κρατούνται στο Ισραήλ και αναμένεται να απελαθούν την επόμενη εβδομάδα, μαζί με πολίτες από άλλες χώρες.

«Αρνήθηκαν σε ακτιβιστές πρόσβαση σε δικηγόρο, νερό, φάρμακα», λέει η Adalah

Σε ανάρτηση από το ισραηλινό ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), αναφέρεται, ότι όλοι οι κρατούμενοι είναι «καλά στην υγεία τους» και ότι ο σκοπός είναι να ολοκληρώσει τις απελάσεις «το συντομότερο δυνατόν»

Ωστόσο, σύμφωνα με την Adalah, ισραηλινή οργάνωση που παρέχει νομική υποστήριξη στα μέλη του στολίσκου, σε αρκετούς ακτιβιστές αρνήθηκαν πρόσβαση σε δικηγόρο, νερό, φάρμακα και τουαλέτες.

Η ίδια οργάνωση κατήγγειλε ότι κάποιοι υποχρεώθηκαν να παραμείνουν γονατιστοί με χειροπέδες για πάνω από πέντε ώρες, επειδή φώναξαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, όπως «Ελευθερία στην Παλαιστίνη».

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει ακόμη απαντήσει σε αίτημα για σχόλιο, σύμφωνα με το Reuters.

Ακτιβιστές «υποχρεώθηκαν επίσης να παραμείνουν γονατιστοί με χειροπέδες για τουλάχιστον πέντε ώρες, αφού μερικοί απ' αυτούς φώναξαν 'Ελευθερία στην Παλαιστίνη'», ανακοίνωσε η Adalah.

