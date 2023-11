Barbie: Συλλεκτική έκδοση της Μαράια Κάρεϊ λίγο πριν τα Χριστούγεννα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τα φετινά Χριστούγεννα, και η η Mattel παρουσίασε τη συλλεκτική κούκλα Barbie, αφιερωμένη στην Μαράια Κάρεϊ.

Η Μαράια Κάρεϊ είναι πλέον συνυφασμένη με την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, λόγω του πιο δημοφιλούς τραγουδιού μέχρι σήμερα, του «All I Want for Christmas is You»: ξέρουμε ότι πλησιάζουν Χριστούγεννα ακριβώς επειδή παίζει (παντού) το συγκεκριμένο τραγούδι που κατάφερε να γίνει σήμα - κατατεθέν της Κάρεϊ.

Έτσι η Mattel αποφάσισε ότι μια Barbie άξιζε και στην τραγουδίστρια και κάπως έτσι η κούκλα και ήδη είναι διαθέσιμη προς πώληση από τις 17 Νοεμβρίου.

Η κούκλα Μαράια Κάρεϊ αναδεικνύει το χαρακτηριστικό ύφος και το εκθαμβωτικό στιλ της τραγουδίστριας και φυσικά προτιμήθηκε ένα κατακόκκινο λαμπερό φόρεμα που θυμίζει αρκετά τις στιλιστικές επιλογές της τραγουδίστριας μέσα στα χρόνια.

«Αυτή η κούκλα Barbie αποτελεί όνειρο ζωής για εμένα! Αν μπορούσα να ανατρέξω στο χρόνο και να πω στη μικρή Μαράια ότι μια μέρα θα υπάρξει μια Barbie σαν εκείνη, νομίζω πως θα τρελαινόταν από χαρά!

»Εύχομαι σε όλους τους συλλέκτες και τους θαυμαστές να απολαύσουν την περίοδο των εορτών και ελπίζω η κούκλα Μαράια να είναι μια υπέροχη προσθήκη στη συλλογή τους!», ανέφερε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια

Αξίζει να σημειωθεί, ότι με τον ύμνο των Χριστουγέννων, και η τραγουδίστρια συνεχίζει να κερδίζει εκατομμύρια, παρότι έχουν περάσει 28 χρόνια από το 1994, οπότε και κυκλοφόρησε. Αξίζει να σημειωθεί ότι με το που πλησιάζει η εορταστική περίοδος, το τραγούδι «σκαρφαλώνει» στη λίστα του Billboard, ενώ και οι ακροάσεις στο Spotify, είναι περισσότερες από 1,3 δισεκατομμύρια.

Στο μεταξύ, νέα στοιχεία δείχνουν, κατά προσέγγιση, πόσα χρήματα μπορεί να έβγαλε η καλλιτέχνις μόνο το 2021 από το «All I Want For Christmas Is You». Για την ακρίβεια, το Billboard έκανε κάποιους υπολογισμούς με τα κέρδη του τραγουδιού την περασμένη χρονιά, αλλά και το πόσα εξ αυτών πήγαν στην τραγουδίστρια και βάσει αυτών μόνο από τις ακροάσεις προέκυψαν 1,36 εκατομμύρια δολάρια. Αυτά μοιράζονται μεταξύ της Μαράια Κάρεϊ και της δισκογραφικής εταιρείας Sony Music. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν κι άλλες 378.000 από επιμέρους κέρδη.

Τα στοιχεία αυτά, όμως, αφορούν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Billboard υπολόγισε ότι τα παγκόσμια έσοδα από το τραγούδι ανήλθαν σε 4,5 εκατομμύρια δολάρια από την κύρια ηχογράφηση κι άλλα 1,66 εκατομμύρια δολάρια από την έκδοση. Δηλαδή, για να το πούμε απλά, η ΚάρεΪ -και βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων- κέρδισε περισσότερα από 2.380.000 το 2021 - σε δύο μήνες.