Το «All I Want for Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ ξανά στην κορυφή του Billboard

Απομένουν περίπου δύο εβδομάδες για τα Χριστούγεννα, αλλά σίγουρα ήδη έχετε ακούσει- ίσως παραπάνω φορές από ό,τι αντέχετε- και φέτος το «All I Want for Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ.

Το τραγούδι το οποίο συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Merry Christmas» του 1994- και εδώ και χρόνια αποτελεί πλέον ένα από τα κλασικά των Χριστουγέννων- επέστρεψε στην κορυφή του Billboard’s Hot 100.

Έτσι, η Μαράια Κάρεϊ εκτόπισε την Τέιλορ Σουίφτ, η οποία είχε κάνει «κατάληψη» στην κορυφή τις τελευταίες έξι εβδομάδες με το «Anti-Hero». Παράλληλα, το «Merry Christmas» είναι στο Νο10 του chart των άλμπουμ.

Το τοπ10 του Billboard’s Hot 100 έχει μπει σε χριστουγεννιάτικη διάθεση. Στο Νο2 είναι το «Rockin’ Around the Christmas Tree», της Μπρέντα Λι (1958) και ακολουθεί το «Jingle Bell Rock» του Μπόμπι Χελμς (1957), ενώ στην ένατη θέση είναι το «Last Christmas» των Wham.