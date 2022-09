Βαλερί Ζαλούζνι: Εξώφυλλο στο TIME ο στρατηγός της ουκρανικής αντεπίθεσης εναντίον της Ρωσίας

Την πρώτη του συνέντευξη στο περιοδικό TIME μετά τη ρωσική εισβολή παραχώρησε ο διοικητής των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Βαλερί Ζαλούζνι.

Γεννημένος σε μια σοβιετική στρατιωτική φρουρά στη βόρεια Ουκρανία το 1973, ο Ζαλούζνι λέει ότι είχε όνειρα να γίνει κωμικός, όπως και ο ίδιος ο Ζελένσκι. Τελικά, ακολούθησε τα βήματα της στρατιωτικής οικογένειάς του, μπαίνοντας στην ακαδημία της Οδησσού τη δεκαετία του 1990, καθώς η Σοβιετική Ένωση κατέρρεε και η Ουκρανία βυθιζόταν σε κρίση.

Ο Ζαλούζνι ανέβηκε στην ιεραρχία μαζί με μια νέα γενιά αξιωματικών που «γεφύρωναν» πολύ διαφορετικές εποχές: μεγαλωμένοι στη σοβιετική Ουκρανία, αλλά πρόθυμοι να αποβάλουν το στρατιωτικό δόγμα της ΕΣΣΔ. Για τη μεταπτυχιακή του διατριβή, ο Ζαλούζνι ανέλυσε τη στρατιωτική δομή των ΗΠΑ. Βλέποντας πώς οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούσαν να ακολουθούν το σοβιετικό μοντέλο που βασιζόταν σε άκαμπτες, βαρύτατες αποφάσεις από την κορυφή, άρχισε να εφαρμόζει αλλαγές στρατηγικής παρόμοιες με εκείνες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, ο Ζαλούζνι δηλώνει ότι σέβεται τους θεσμούς των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων και τους συναδέλφους του που υπηρετούσαν σε αυτές. Στο γραφείο του διατηρεί έργα του διοικητή των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, Βαλέρι Γκεράσιμοφ.

«Μεγάλωσα με το ρωσικό στρατιωτικό δόγμα και εξακολουθώ να πιστεύω ότι όλη η επιστήμη του πολέμου βρίσκεται στη Ρωσία. Έμαθα από τον Γκεράσιμοφ. Έχω διαβάσει όλα όσα έχει γράψει ποτέ. Είναι πολύ έξυπνος και οι προσδοκίες μου από αυτόν ήταν τεράστιες», λέει.

