Αυτομόλησε από τη Βόρεια Κορέα και γύρισε πίσω- Τα ρίσκαρε όλα, για να βοηθήσει τη μητέρα του να διαφύγει

Ο Kim Kang-woo είχε ήδη πραγματοποιήσει το επικίνδυνο ταξίδι για να διαφύγει από τη Βόρεια Κορέα, περνώντας τα σύνορα με την Κίνα. Όμως, έκανε το αδιανόητο: μπήκε ξανά κρυφά στη χώρα, για χάρη της μητέρας του.

Με μια μαύρη κουκούλα και ένα κρυμμένο μαχαίρι, ανακατεύτηκε με τους εμπόρους στην κινεζική πλευρά του ποταμού Γιαλού και περίμενε να χαλαρώσουν οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες. Σιωπηλά έκλαιγε, φέρνοντας στο μυαλό του τι μπορεί να τον περίμενε στην άλλη πλευρά: θάνατος, φυλακή ή η επανένωση με τη μητέρα του.

«Όταν σκέφτηκα τη μητέρα μου, υπήρχε μόνο ένας δρόμος. Έπρεπε να γυρίσω πίσω. Και αν με έπιαναν, ήμουν έτοιμος να πεθάνω», λέει στην Washington Post, όπου ο ίδιος και η μητέρα του παραχώρησαν την πρώτη τους συνέντευξη.

Πάνω από 33.800 Βορειοκορεάτες έχουν περάσει στη Νότια Κορέα- με την ελπίδα να γλιτώσουν από τη φτώχεια και την καταπίεση- από το 1998, όταν η Σεούλ άρχισε να τους καταμετρά. Εκατοντάδες άλλοι έχουν διαφύγει στην Κίνα, τη Ρωσία και αλλού.

Είναι σύνηθες αυτοί που αυτομολούν να εγκαθίστανται στη Νότια Κορέα, προκειμένου να βοηθήσουν συγγενείς, που έχουν μείνει πίσω, να διαφύγουν. Αλλά είναι σπάνιο να γυρίζει κάποιος στη Βόρεια Κορέα και ακόμη σπανιότερο να καταφέρει να επιστρέψει στη Νότια Κορέα. Ο Kim το έκανε, για να βοηθήσει τη μητέρα του, με συνέπεια να καταδικαστεί και να φυλακιστεί στη Νότια Κορέα.

Η Washington Post επιβεβαίωσε την επιστροφή του Kim στη Βόρεια Κορέα και τη δεύτερη απόδρασή του, μέσω δικαστικών αρχείων της Νότιας Κορέας, αλλά δεν μπορεί να επαληθεύσει τι συνέβη εντός των συνόρων της απομονωμένης χώρας.

«Δεν μπορώ να σαπίσω σε αυτή τη χώρα»

Ο Kim ήταν ένα μελετηρό παιδί που μεγάλωσε σε μια πόλη κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Ήταν ο κορυφαίος στην τάξη του αποφοιτώντας, αλλά δεν μπορούσε να πάει σε πανεπιστήμιο επειδή προερχόταν από φτωχή οικογένεια.

Όταν έγινε 20 ετών, σκέφτηκε τη ζωή του ως αγρότης και εργάτης, που δούλευε για το καθεστώς, ενώ ο ίδιος και η μητέρα του μερικές φορές δεν είχαν αρκετό φαγητό. Ήθελε περισσότερα, ένα πτυχίο, μια σταθερή δουλειά.

Είπε στη μητέρα του, την Im Su-ryuh, ότι σκόπευε να φύγει για τη Νότια Κορέα και της ζήτησε να περιμένει τρία χρόνια. Εκείνη, έδωσε στον μοναχογιό της ένα βραστό αυγό προτού φύγει, το οποίο ο Kim το ξαναέβαλε στα χέρια της. Δεν μπορούσε να τον αποχαιρετίσει, προκειμένου να μην υποψιαστούν κάτι οι γείτονες. Έκλαιγε σιωπηλά για πολλές νύχτες μετά τη φυγή του. Ο σύζυγός της είχε σκοτωθεί παίρνοντας τον ίδιο δρόμο πριν από χρόνια.

«Μου είπε “δεν μπορώ να σαπίσω σε αυτή τη χώρα για την υπόλοιπη ζωή μου”. Δεν μπορούσα να τον εμποδίσω, ούτε να τον ενθαρρύνω», λέει η 51χρονη. «Λυπόμουν που είχε τη λάθος μητέρα, η οποία δεν μπορούσε να του δώσει μια καλύτερη ζωή. Πίστευα ότι δεν θα τον ξαναδώ», συμπληρώνει.

Τη νύχτα του Μαΐου του 2016 που ο Kim διέσχισε μόνος τον ποταμό Γιαλού, έβρεχε καταρρακτωδώς. Έφτασε στη Σεούλ έπειτα από πέντε μήνες, περνώντας από την Κίνα, το Λάος και την Ταϊλάνδη, μια συνήθης διαδρομή για αυτούς που αυτομολούν. Έντεκα μήνες αφότου έφυγε από το σπίτι, η Im έμαθε πως ο γιος της έφτασε στη Σεούλ.

