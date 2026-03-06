Κατάρρευση οίκου ευγηρίας στη Βραζιλία: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί

Τουλάχιστον οκτώ νεκρούς αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας μετά από κατάρρευση οίκου ευγηρίας στο Μπέλο Οριζόντε στη νοτιοανατολική χώρα.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για να εντοπιστούν τέσσερις αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό από το συμβάν.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (τοπική ώρα), στο τετραώροφο κτίριο βρίσκονταν συνολικά 29 άνθρωποι όταν σημειώθηκε η κατάρρευση. Στο ίδιο κτίριο, πέρα από τον οίκο ευγηρίας, λειτουργούσε επίσης και κλινική αισθητικής, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της πολιτείας Μίνας Ζεράις.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια, προσπαθώντας να εντοπίσουν τέσσερις ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται και εκτιμάται ότι βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα χαλάσματα.

Μέχρι στιγμής ακόμη οκτώ άτομα έχουν διασωθεί και διακομιστεί σε νοσοκομεία της περιοχής. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένα παιδί δυο ετών, το οποίο ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του και σύμφωνα με τις υπηρεσίες βοήθειας, βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

Ακόμη εννιά άνθρωποι μπόρεσαν να βγουν από τα συντρίμμια με τη βοήθεια περιοίκων· επρόκειτο για δυο μέλη του προσωπικού και επτά ηλικιωμένους που βρίσκονταν σε τμήμα που δεν κατέρρευσε.

Για τα αίτια της κατάρρευσης διενεργείται έρευνα. Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Ενχίκε Μπαρσέλους είπε σε δημοσιογράφους πως το κτίριο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες.



