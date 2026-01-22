ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Αυστραλία: Τρεις νεκροί έπειτα από πυροβολισμούς στη Νέα Νότια Ουαλία

Τα θύματα είναι δύο γυναίκες και ένας άνδρας - Ο δράστης έχει διαφύγει

The LiFO team
Φωτογραφία αρχείου: Unsplash
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από πυροβολισμούς στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Ένα τέταρτο άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Οι τοπικές αρχές ερευνούν το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στην πόλη Λίμνη Cargelligo περίπου στις 16:40 τοπική ώρα. Η αστυνομία κάλεσε το κοινό να αποφύγει την περιοχή και συνέστησε στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς –σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα– ο δράστης δεν έχει συλληφθεί.

Δύο γυναίκες και ένας άνδρας είναι τα θύματα του περιστατικού.

Η εφημερίδα The Sydney Morning Herald μεταδίδει ότι πρόκειται για ύποπτη επίθεση ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί βαριά οπλισμένες ειδικές αστυνομικές δυνάμεις.

Το Seven News αναφέρει ότι ο ένοπλος διέφυγε από το σημείο με όχημα που ανήκει στον τοπικό δήμο.

Με πληροφορίες από BBC

