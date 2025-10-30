ΔΙΕΘΝΗ
Αυστραλία: Νεκρή ηλικιωμένη που ξεχάστηκε σε τροπικό νησί όταν το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε χωρίς αυτήν

Μια 80χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στη νήσο Λίζαρντ αφού το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε χωρίς αυτήν - Έρευνα διεξάγεται για την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και τις ευθύνες του πληρώματος

φωτ.: Lizard Island Resort
Μια τραγική ιστορία σημειώθηκε στον παράδεισο του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Ύφαλου της Αυστραλίας, όταν μια 80χρονη γυναίκα, ταξιδεύοντας με το κρουαζιερόπλοιο Coral Adventurer, βρέθηκε νεκρή στη Νήσο των Σαυρών (Lizard Island).

Η γυναίκα είχε επιλέξει να συμμετάσχει σε μια πεζοπορία στο υψηλότερο σημείο του νησιού, Cook’s Look, μαζί με άλλους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, σε μια από τις πρώτες στάσεις μιας πολυτελούς κρουαζιέρας 60 ημερών που περιλάμβανε τα πιο απομακρυσμένα σημεία της Αυστραλίας.

Ωστόσο, κάποια στιγμή αποφάσισε να ξεκουραστεί και απομακρύνθηκε από την υπόλοιπη ομάδα. Το κρουαζιερόπλοιο επέστρεψε στη νήσο για να την αναζητήσει αρκετές ώρες μετά την αναχώρησή του, όταν διαπιστώθηκε η απουσία της από το πλοίο.

Η έρευνα που ακολούθησε, με τη συμμετοχή Αρχών, της Αυστραλιανής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας (Amsa) και διασωστών με ελικόπτερο, διήρκεσε ως τα ξημερώματα. Δυστυχώς, το σώμα της γυναίκας εντοπίστηκε το πρωί της επομένης, σημαίνοντας πένθος στην κοινότητα των επιβατών και του πληρώματος. Οι λόγοι που οδήγησαν στο να μείνει πίσω η γυναίκα δεν έχουν έως τώρα διευκρινιστεί πλήρως από τις Αρχές, που ήδη διερευνούν την υπόθεση και αναμένεται να συναντήσουν το πλήρωμα του πλοίου, ενώ το Coral Adventurer συνέχισε το ταξίδι του προς το Ντάργουιν.

Οι διαδικασίες ασφαλείας στα κρουαζιερόπλοια θεωρούνται αυστηρές, όπως εξηγούν ειδικοί στην κρουαζιέρα, με τεχνολογίες και συστήματα που καταγράφουν ποιοι επιβάτες ανεβαίνουν ή αποβιβάζονται. Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο συμβάν μοιάζει «σοκαριστικό και μοναδικό», καθότι τέτοια περιστατικά θεωρούνται εξαιρετικά σπάνια στη βιομηχανία των κρουαζιερών. Η εταιρεία Coral Expeditions, διαχειρίστρια του πλοίου, δήλωσε τη βαθιά της λύπη για τον χαμό και διαβεβαίωσε για την υποστήριξή της στην οικογένεια της άτυχης επιβάτισσας, ενώ δήλωσε συνεργασία με τις αρχές ώστε να διερευνηθούν όλες οι πτυχές του δραματικού συμβάντος.

Ο θάνατος χαρακτηρίστηκε «αιφνίδιος και χωρίς ύποπτες συνθήκες» από την αστυνομία του Queensland, με τα αποτελέσματα της έρευνας να αναμένονται. Τέτοιες τραγωδίες, όσο σπάνιες και αν είναι, υπενθυμίζουν την αναγκαιότητα της πλήρους τήρησης πρωτοκόλλων ασφαλείας στις κρουαζιέρες και την ανάγκη επαγρύπνησης τόσο των πληρωμάτων όσο και των επιβατών για την αποφυγή μελλοντικών δυσάρεστων εξελίξεων. Η υπόθεση κρούει τον κώδωνα για βελτιώσεις αλλά και για ακόμα καλύτερο έλεγχο παρουσίας επιβατών στις εξορμήσεις, ιδιαίτερα σε απομονωμένες τοποθεσίες, όπου οι κίνδυνοι ενδέχεται να μην είναι τόσο εμφανείς.

Η τραγωδία της Λίζαρντ έβαλε σκοτεινή σκιά σε μια διαδρομή που θα έπρεπε να είναι γεμάτη ομορφιά και αναμνήσεις για την ηλικιωμένη ταξιδιώτισσα και την οικογένειά της, ενώ έφερε στο προσκήνιο και το θέμα της ανθρώπινης απομόνωσης, της φύσης και του ρόλου του κρουαζιερόπλοιου στις μακρινές περιοδείες.

Προκλήσεις και προοπτικές για το μέλλον των κρουαζιερόπλοιων στην Αυστραλία

Το περιστατικό της Λίζαρντ εγείρει ταυτόχρονα ερωτήματα για το μέλλον της βιομηχανίας κρουαζιερών, ιδιαίτερα σε απομονωμένες περιοχές, όπου η επαφή με τη φύση συνυπάρχει με την ανάγκη για μέγιστη ασφάλεια. Οι εταιρείες κρουαζιερών καλούνται να ενισχύσουν τα πρωτόκολλά τους, επενδύοντας σε τεχνολογίες όπως έξυπνες κάρτες, GPS παρακολούθηση και εκπαίδευση του πληρώματος, ώστε η εμπειρία της εξερεύνησης να παραμένει ασφαλής για όλους ανεξαρτήτως ηλικίας και προφίλ. Ο σεβασμός στη γη, στη θάλασσα αλλά και στη ζωή των ταξιδιωτών πρέπει να είναι πάντα πρώτη προτεραιότητα στην κρουαζιέρα, διατηρώντας ζωντανή την υπόσχεση μιας μοναδικής εμπειρίας δίχως απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Με πληροφορίες από BBC

