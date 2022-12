Αυστραλία: Καμήλες το έσκασαν από φάτνη για τα Χριστούγεννα και έκαναν βόλτες στους δρόμους

Τρεις καμήλες κατάφεραν να βγουν από τον περίβολο μιας φάτνης που είχε στηθεί για τα Χριστούγεννα στην πόλη Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας με τους οδηγούς να απορούν με το θέαμα.

Τα ζώα δραπέτευσαν ανοίγοντας την πύλη του κλουβιού τους στην εκκλησία της κοινότητας Bridgeman Baptist, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τελικά, οι τρεις καμήλες πιάστηκαν λίγη ώρα αργότερα αφού, όπως αναφέρει το BBC, είπαν να κάνουν μια στάση για να φάνε γρασίδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ζώα επεστράφησαν με ασφάλεια στον ιδιοκτήτη τους.

«Οι καμήλες μας χάθηκαν λίγο στο δρόμο για τη Βηθλεέμ!», έγραψε η εκκλησία στη σελίδα της στο Facebook.

«Ξαφνιάστηκα όταν έλαβα το τηλεφώνημα, ναι», δήλωσε ο ιδιοκτήτης τους, Whane Morris, στο 9 News. Ο ίδιος απέδωσε τα εύσημα στους οδηγούς που έκοβαν ταχύτητα όταν έβλεπαν τις καμήλες να περπατούν στην άκρη του δρόμου.

A caravan of free-roaming Christmas camels have caused commuter chaos in Brisbane this morning, seen strolling into oncoming traffic after escaping their enclosure. 🐫



The beasts from Bridgeman Baptist Community Church's Bethlehem walk were eventually wrangled to safety.#9News pic.twitter.com/Ljnh2RKhBz