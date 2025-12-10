Αυστραλία: Μία «γλυκόπικρη» νίκη η νομοθεσία απαγόρευσης των social media για μητέρα εφήβου που αυτοκτόνησε

Μητέρα ενός 14χρονου που είχε βάλει τέλος στη ζωή του στην Αυστραλία, μίλησε για τη νέα νομοθεσία που απαγορεύει την χρήση των social media από ανήλικους.

Ο γιος της γυναίκας αυτοκτόνησε πέρυσι, αφού έπεσε θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού και είδε ατελείωτες αναρτήσεις σε εφαρμογές όπως το TikTok, το Instagram και το YouTube, που τροφοδότησαν μια διατροφική διαταραχή.

Η Αυστραλή μητέρα και άλλοι γονείς των οποίων τα παιδιά αυτοκτόνησαν μετά από διαδικτυακή βία, αγωνίστηκαν για την ψήφιση του νόμου, ελπίζοντας ότι καμία άλλη οικογένεια δεν θα υποφέρει όπως εκείνοι.

Οι προσπάθειές τους τελικά αναγνωρίστηκαν, όταν η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα που απαγόρευσε την πρόσβαση των εφήβων σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων.

Οι εταιρείες τεχνολογίας που δεν απομακρύνουν τους εφήβους από τις πλατφόρμες τους αντιμετωπίζουν πρόστιμα ύψους 33 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Γλυκόπικρα» συναισθήματα αφήνει η νομοθεσία για τα social media

«Είναι πολύ γλυκόπικρο. Θα έδινα τα πάντα – και εννοώ τα πάντα – για να έχω τον Όλι [τον γιο της] εδώ μαζί μου σήμερα», δήλωσε η Μπάνιστερ στο AFP.

«Είμαι περήφανη που πρωτοπορούμε και ελπίζω ότι ο υπόλοιπος κόσμος θα ακολουθήσει και θα σώσει τις μελλοντικές γενιές από την κακοποίηση στο διαδίκτυο».

Η Μπάνιστερ είπε ότι ήταν εξαντλημένη μετά από μήνες αγώνων και ήθελε να ξεκουραστεί για λίγο, αλλά το να κάνει ένα βήμα πίσω δεν ήταν επιλογή.

«Υπάρχει τόση πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει», είπε η Μπάνιστερ, η οποία διευθύνει μια φιλανθρωπική οργάνωση για τις διατροφικές διαταραχές στους νέους άνδρες.

Ο Γουέιν Χόλντσγορθ έχασε τον 17χρονο γιο του Μακ πριν από δύο χρόνια, όταν αυτός έπεσε θύμα σεξουαλικού εκβιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο νέος νόμος ήταν μόνο η αρχή, είπε, ζητώντας περισσότερη εκπαίδευση για να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά θα είναι ενήμερα για τους κινδύνους του διαδικτύου μόλις συμπληρώσουν τα 16.

«Τα παιδιά που χάσαμε δεν πέθαναν μάταια, γιατί σήμερα θα μας κοιτάζουν από ψηλά πολύ περήφανα για το έργο που έχουμε κάνει όλοι», είπε σε μια εκδήλωση στο Σίδνεϊ για την προώθηση των νέων κανόνων για τα κοινωνικά δίκτυα.

Τα κενά της απαγόρευσης

Ενώ εκατοντάδες χιλιάδες έφηβοι αποσυνδέθηκαν από τους λογαριασμούς τους στα κοινωνικά δίκτυα λόγω της απαγόρευσης, άλλοι καυχήθηκαν ότι εξακολουθούν να είναι συνδεδεμένοι ή ότι είπαν ψέματα κατά τη διαδικασία επαλήθευσης της ηλικίας τους από την πλατφόρμα.

Οι αρχές παραδέχονται ότι ο νόμος «δεν θα είναι τέλειος», αλλά υποστηρίζουν ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η Αυστραλή δημιουργός περιεχομένου για εφήβους Ζόι, που έχει περισσότερους από 58.000 ακόλουθους στο TikTok, υποσχέθηκε να βρει έναν τρόπο να παρακάμψει την απαγόρευση.

«Μπορείτε να με βρείτε σε άλλες πλατφόρμες», είπε σε ένα βίντεο που δημοσίευσε πριν από την απαγόρευση.

«Θα συνεχίσω να είμαι εδώ, θα βρω έναν τρόπο να την παρακάμψω, θα βρω έναν τρόπο να συνεχίσω να δημοσιεύω και να δημιουργώ περιεχόμενο», είπε η Ζόι, η οποία χρησιμοποιεί μόνο το μικρό της όνομα στο διαδίκτυο.

«Μην αφήσετε την κυβέρνηση που προσπαθεί να μας στεναχωρήσει και να μας ελέγξει να σας απογοητεύσει».

