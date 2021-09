Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 3χρονου αγοριού, το οποίο αγνοείτο από την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή Hunter της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Ο Anthony "AJ" Elfalak εντοπίστηκε από ελικόπτερο της Αστυνομίας τη Δευτέρα. Το παιδί επιβίωσε για 4 ημέρες επειδή έπινε νερό από μία πολύ μικρή λίμνη κοντά στο αγρόκτημα της οικογένειάς του στη Νέα Νότια Ουαλία και κοιμόνταν κάτω θάμνους.

Το αγοράκι, που έχει διαγνωστεί με αυτισμό και δεν μιλάει, εθεάθη τελευταία φορά την Παρασκευή. Στη συνέχεια ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του.

Η οικογένειά του φοβόταν ότι είχε απαχθεί. Ωστόσο, οι διασώστες βρήκαν τον AJ σε μια όχθη ενός μικρού ποταμού περίπου 500 μέτρα από το σπίτι του. Σε πλάνα που μοιράστηκε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας, ακούγονται οι διασώστες να λένε "βρήκαμε το αγόρι".

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search.https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j