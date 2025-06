Axios: Ο Νετανιάχου θέλει «γιορτή νίκης» με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να επιδιώκει επίσκεψη στον Λευκό Οίκο τις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και να επισφραγίσουν την κοινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios.

Παρά τις κατά καιρούς εντάσεις στις σχέσεις τους, οι δύο άνδρες εμφανίζονται σήμερα πιο ευθυγραμμισμένοι από ποτέ. Ισραηλινοί αξιωματούχοι σημειώνουν πως η πρόσφατη δεκαήμερη πολεμική επιχείρηση εναντίον του Ιράν έχει ενισχύσει τη μεταξύ τους συνεργασία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν ήδη ξεκινήσει ανεπίσημες συζητήσεις ανάμεσα σε συμβούλους του Νετανιάχου και αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, αν και δεν έχει οριστεί ακόμα ημερομηνία επίσκεψης.

Η Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, επιβεβαίωσε ότι ο Νετανιάχου έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την επίσκεψη και ο Τραμπ παραμένει θετικός, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν επίσημη ανακοίνωση.

Την Πέμπτη, ο Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση όπου χαρακτήρισε τη σύγκρουση με το Ιράν ως «μεγάλη νίκη» που δημιουργεί «παράθυρο ευκαιρίας για επέκταση των συμφωνιών ειρήνης» στην περιοχή. «Μαζί με την απελευθέρωση των ομήρων μας και την ήττα της Χαμάς, καμία μέρα δεν πρέπει να πάει χαμένη», πρόσθεσε.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για κοινή επιθυμία των δύο ηγετών να πραγματοποιήσουν μια «τελετή νίκης» μετά το πέρας της σύγκρουσης με το Ιράν. Πιθανή ημερομηνία για την επίσκεψη εξετάζεται η δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου.

Στο παρασκήνιο, η εν λόγω εξέλιξη συμπίπτει με την προσπάθεια των δικηγόρων του Νετανιάχου να αναβάλουν για δύο εβδομάδες τις συνεδριάσεις της δίκης του για υποθέσεις διαφθοράς. Το σκεπτικό της αίτησης αναφέρεται στις επείγουσες ανάγκες εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας, περιλαμβανομένων του πολέμου στη Γάζα και των προσπαθειών για απελευθέρωση ομήρων.

Λίγες ώρες πριν, ο Τραμπ είχε καλέσει δημόσια, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, για την ακύρωση της δίκης του Νετανιάχου, προκαλώντας πολιτική αίσθηση. «Μια τέτοια πολιτική δίωξη για έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει τόσα είναι αδιανόητη», έγραψε, χαρακτηρίζοντας τον Νετανιάχου ως έναν από τους μεγαλύτερους «μαχητές» στην ιστορία του Ισραήλ.

( @realDonaldTrump - Truth Social Post ) ( Donald J. Trump - Jun 25, 2025, 6:27 PM ET ) BREAKING NEWS…I was shocked to hear that the State of Israel, which has just had one of its Greatest Moments in History, and is strongly led by Bibi Netanyahu, is continuing its ridiculous… pic.twitter.com/nlF1faaZJ3

Η ανάρτηση του Τραμπ χαιρετίστηκε από τον Νετανιάχου και κορυφαία στελέχη του κυβερνητικού συνασπισμού στο Ισραήλ, οι οποίοι έσπευσαν να τη διαμοιράσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά την προσωρινή κατάπαυση πυρός με το Ιράν, ο Τραμπ στρέφει τώρα την προσοχή του στη Γάζα. Σύμφωνα με πηγές, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει άμεσα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων. Παράλληλα, προωθείται η διεύρυνση των «Συμφωνιών του Αβραάμ» με χώρες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν απίθανο να προχωρήσουν σε εξομάλυνση σχέσεων με το Ισραήλ.

Thank you @realDonaldTrump. I was deeply moved by your heartfelt support for me and your incredible support for Israel and the Jewish people.



I look forward to continue working with you to defeat our common enemies, liberate our hostages and quickly expand the circle of peace. https://t.co/zRd6LYfMbY pic.twitter.com/YCGN1dIu0d