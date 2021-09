ΗΠ, Μεγάλη Βρετανία και Αυστραλία ανακοίνωσαν από κοινού την συμφωνία AUKUS, για την κοινή χρήση αμυντικής τεχνολογίας των τριών χωρών.

Την συνέντευξη «άνοιξε» από την Αυστραλία ο Σκοτ Μόρισον ο οποίος ανακοίνωσε τη συμφωνία και μίλησε για την σπουδαιότητά της.

Ο Μπόρις Τζόνσον έκανε λόγο για μοναδική συμφωνία στον τομέα της παγκόσμιας ασφάλειας ενώ μίλησε και για άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας.

Ο Μπάιντεν αστειεύτηκε με το όνομα της συμφωνίας και επισήμανε την μακροχρόνια συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των τριών χωρών.

«Πρόκειται για μια περίοδο επένδυσης στη μεγαλύτερη πηγή δύναμης μας - τις συμμαχίες μας» είπε μεταξύ άλλων.

Έκανε λόγο για νέους τρόπους συνεργασίας και άνοιγμα της συμφωνία και σε νέα κράτη ενώ μίλησε για την Γαλλία ως συνεργάτη - κλειδί.

Διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για πυρηνική συνεργασία αλλά για συμβατικές μεθόδους, που χρησιμοποιούν την πυρηνική γνώση για την παγκόσμια ασφάλεια.

Η συνεργασία θα διευκολύνει τις τρεις χώρες να μοιραστούν πληροφορίες και τεχνογνωσία σε βασικούς τεχνολογικούς τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, ο κυβερνοχώρος, τα υποβρύχια συστήματα και οι δυνατότητες κρούσης μεγάλης εμβέλειας.

Η Αυστραλία πρόκειται να αποκτήσει τον πρώτο της στόλο από υποβρύχια με πυρηνική ενέργεια υψηλής αξίας ως μέρος του ιστορικού νέου αμυντικού συμφώνου για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας σε Ινδικό και Ειρηνικό Ωκεανό.

Η φιλόδοξη συμμαχία AUKUS χαιρετίστηκε από τους ηγέτες ως η πιο σημαντική στρατηγική κίνηση της Αυστραλίας εδώ και δεκαετίες.

Η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει από τους τρεις ηγέτες στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα.

President Biden announces the creation of AUKUS,a new security and military partnership between the U.S., Australia and United Kingdom: "This is a bout investing in our greatest source of strength — our alliances." pic.twitter.com/3n5VAx6XL5