«Αθλιότεροι των αθλίων»: Λεηλασίες στις πληγείσες από τον χιονιά περιοχές - Πλιάτσικο ακόμη σε livestream

Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες μετρούν πάνω από 62 νεκρούς στον πρωτοφανούς σφοδρότητας χιονιά που πλήττει τη χώρα τις τελευταίες ημέρες, κάποιοι εκμεταλλευόμενοι το χάος που προκάλεσε η χιονοθύελλα, άρχισαν τις λεηλασίες.

Στην πολιτεία της Νέας Υόρκης που πλήττεται χειρότερα από την ιστορική κακοκαιρία, πάνω από 28 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ωστόσο, τη στιγμή που κάποιοι πάλευαν για τη ζωή τους, κάποιοι βγήκαν στους δρόμους κι άρχισαν να λεηλατούν καταστήματα και επιχειρήσει.

Εικόνες με θρυμματισμένες τζαμαρίες καταστημάτων, διαλυμένα κι άδεια ράφια, αλλά και ανθρώπους που βγαίνουν κουβαλώντας λογής αντικείμενα στο Μπάφαλο έκαναν το γύρο του διαδικτύου.

vantage of limited police travel due to winter storm and also taking large number of calls for medical emergencies. Some people are just disgusting humans.#smh #societyisfucked