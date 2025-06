Αριάνα Γκράντε: Πέθανε η Nonna, η γιαγιά της σε ηλικία 99 ετών

Η Marjorie Grande, η πολυαγαπημένη γιαγιά της Ariana Grande, γνωστή στους θαυμαστές της τραγουδίστριας ως «Nonna», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η μητέρα της Αριάνα Γκράντε, Τζόαν, μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram Story της. Η Ariana αναδημοσίευσε την ίδια εικόνα, μοιράζοντας τη θλιβερή ανακοίνωση με τους 375 εκατομμύρια ακολούθους της.

«Είμαστε συντετριμμένοι που μοιραζόμαστε την είδηση ότι η αγαπημένη μητριάρχισσα της οικογένειάς μας έφυγε από τη ζωή», ανέφερε η Joan Grande. «Η Marjorie (Nonna) Grande πέθανε ειρηνικά στο σπίτι της και ήταν περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της και τα αγαπημένα της πρόσωπα για κάθε στιγμή των τελευταίων εβδομάδων της. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας, την υποστήριξή σας και που σεβαστήκαμε την ιδιωτικότητά μας καθώς θρηνούμε και γιορτάζουμε την όμορφη, εξαιρετική ζωή της».

Η Ariana Grande είχε μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν με τρυφερότητα για τη Nonna της, ενώ στα φετινά βραβεία Golden Globe (2025) αποκάλυψε πως εκείνη ήταν το δεύτερο άτομο, μετά τη μητέρα της, στο οποίο τηλεφώνησε όταν έμαθε ότι προτάθηκε για την ταινία Wicked.

Η Marjorie Grande είχε μάλιστα εμφανιστεί στο τελευταίο τραγούδι του πιο πρόσφατου άλμπουμ της Ariana, Eternal Sunshine. Στο κομμάτι Ordinary Things (feat. Nonna) ακούγεται να δίνει μια τρυφερή συμβουλή στην εγγονή της: «Ποτέ μην πηγαίνεις για ύπνο χωρίς να φιλήσεις για καληνύχτα. Είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Ποτέ, μα ποτέ μην το κάνεις αυτό. Και αν δεν μπορείς, και αν δεν νιώθεις άνετα να το κάνεις, είσαι στο λάθος μέρος. Φύγε».

Μιλώντας για τη συγκεκριμένη συμμετοχή σε συνέντευξή της τον Μάρτιο του 2024 στο Zach Sang Show, η Ariana εξήγησε: «Το άλμπουμ ξεκινά με μια ερώτηση και τελειώνει με μια απάντηση από ένα άτομο που αγαπώ και εμπιστεύομαι τόσο ανεπιφύλακτα. Λατρεύω όσα έχει να μοιραστεί η οικογένειά μου μαζί μου».

Η ίδια συμπλήρωσε ότι η γιαγιά της ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη από τη συμμετοχή της στο άλμπουμ: «Ήταν πολύ ενθουσιασμένη που συμμετείχε στο άλμπουμ και συγκινήθηκε πολύ από αυτό. Της άρεσε που ήταν εκεί και είπε πολλές ιστορίες για όλες τις διαφορετικές φορές που συμμετείχε στο άλμπουμ μου».

Η Ariana μάλιστα τη μιμήθηκε, περιγράφοντας με χιούμορ την αντίδραση της Nonna: «Ήταν κάπως, "Δεν είναι η πρώτη φορά. Υπήρξαν πολλές άλλες. Ήμουν στην πρώτη"».

Η φωνή της Marjorie - αλλά και του εκλιπόντος συζύγου της, Frank - είχε εμφανιστεί και παλαιότερα σε δουλειές της Ariana, όπως στο "Daydreamin'" από το ντεμπούτο άλμπουμ Yours Truly, καθώς και στο "Bloodline" από το Thank U, Next του 2019.

Ο αδερφός της Ariana, Frankie Grande, απέτισε κι εκείνος φόρο τιμής, χαρακτηρίζοντας τη Nonna ως την «καλύτερή του φίλη». Σε ανάρτησή του στο Instagram μοιράστηκε φωτογραφίες τους από διαφορετικές περιόδους της ζωής τους και έγραψε μια μακροσκελή και βαθιά συναισθηματική λεζάντα.

«Πώς μπορώ ποτέ να σε ευχαριστήσω αρκετά για τα αμέτρητα μαθήματα που μου έφερες στην καρδιά όλα αυτά τα χρόνια;» έγραψε, απαριθμώντας όσα έμαθε από εκείνη, «συμπεριλαμβανομένου του πώς να εμφανίζεται στην οικογένεια με έναν τρόπο τόσο βαθύ, τόσο ακλόνητο».

Ο Frankie υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να τιμά την κληρονομιά της: «Θα κρατήσω αυτή τη δάδα με πάθος κατά την απουσία σου». Και συνέχισε: «Ειλικρινά δεν ξέρω πώς γυρίζει αυτός ο κόσμος χωρίς εσένα, αλλά ξέρω το εξής: Σε ξέρω τόσο καλά, που δεν θα χρειαστεί ποτέ να αναρωτηθώ τι θα έλεγες ή θα σκεφτόσουν σε οποιαδήποτε κατάσταση. Η φωνή σου, η αγάπη σου, το πνεύμα σου είναι για πάντα μέρος του εαυτού μου. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, δεν θα είμαστε ποτέ χωριστά. Σ' αγαπώ ατελείωτα, γλυκιά μου Νονά. Μου λείπεις περισσότερο από όσο μπορούν να χωρίσουν οι λέξεις. Η καρδιά μου είναι συντετριμμένη, αλλά σε νιώθω να με προσέχεις, ήδη τόσο περήφανη για όλα όσα έχω κάνει και για όλα όσα πρόκειται να έρθουν».

Σε δική της λιτή ανάρτηση, η Ariana δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τον γάμο των παππούδων της, συνοδεύοντάς τη με μία μόνο λέξη: «για πάντα».

Με πληροφορίες από ABC News