Ένα drone κατέγραψε τη στιγμή που δύο φάλαινες, σε παιγνιώδη διάθεση, πλησίασαν μια σέρφερ, περνώντας λίγο από το χρόνο τους μαζί της, ανοιχτά των ακτών του Πουέρτο Μαντρίν της Αργεντινής.

«Ήταν μια υπέροχη στιγμή. Δεν ένιωσα φόβο. Ήταν ήσυχες και φιλικές. Ήταν σαν να ήρθαν για επίσκεψη» περιγράφει η Analia Giorgetti που είχε ανοιχτεί για SUP με φίλη της για τα γενέθλιά της.

«Ήταν από κάτω μου κι έκαναν σαν δύο περίεργα παιδιά. Έπειτα, ξαφνικά η μία από αυτές με άγγιξε. Είπα στη φίλη μου 'Λούτσε, κοίτα, η φάλαινα με άγγιξε'. Μετά παρατηρήσαμε πως ένα drone μάς κατέγραφε» λέει η ίδια.

This giant whale gave a playful nudge to one unsuspecting paddle boarder. pic.twitter.com/wZheMA5uFE