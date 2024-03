Απόκοσμες εικόνες: Ξεροί θάμνοι κατακλύζουν τα πάντα στη Γιούτα

Πόλεις στη Γιούτα έχουν κατακλυστεί από ξερούς θάμνους που έχουν αποκλείσει δρόμους, έχουν περικυκλώσει σπίτια και έχουν θάψει αυτοκίνητα μετά από ισχυρή καταιγίδα.

Το Σάουθ Τζόρνταν, το οποίο βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας της πολιτείας Σολτ Λέικ Σίτι, προσπαθεί να βρει την καθαρή εικόνα του μετά την «εκτόξευση» χιλιάδων θημωνιών (σωροί από θερισμένα σπαρτά ή άλλα φυτά) στους δρόμους από τους ανέμους.

Τα ζιζάνια σχημάτισαν σωρούς από ξερά χόρτα ύψους έως και τριών μέτρων, σε ορισμένα σημεία. Παρόμοιες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Eagle Mountain, νοτιότερα.

Σύμφωνα με το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων KSL TV, οι κάτοικοι του Σάουθ Τζόρνταν όργωσαν τα ζιζάνια με τσάπες και φτυάρια πριν φτάσουν οι εργαζόμενοι της πόλης με απορριμματοφόρα για να καθαρίσουν.

Το Σάουθ Τζόρνταν χτυπήθηκε από χιόνι λίγες μόνο ώρες αφότου οι θημωνιές σάρωσαν την περιοχή, καθώς η άφιξη ενός ψυχρού μετώπου συνέχισε την κακοκαιρία.

Russian thistles, known colloquially as "tumbleweeds," are inundating towns in Utah and Nevada, after high winds separated the desert plants from their roots. pic.twitter.com/4mzFcxCjtZ