Αποφοίτησε από κολέγιο στα 12 και θέλει να γνωρίσει τον Έλον Μασκ: «Οι έξυπνοι να μιλούν με έξυπνους»

Ο Clovis Hung έγινε ο νεότερος απόφοιτος του Fullerton College στην Καλιφόρνια σε ηλικία 12 ετών- και μάλιστα με πέντε πτυχία.

Συγκεκριμένα είναι πλέον περήφανος κάτοχος πτυχίων σε ιστορία, κοινωνικές επιστήμες, κοινωνική συμπεριφορά, τέχνες και ανθρώπινη έκφραση και επιστήμες και μαθηματικά, με σχέδια να πάρει πτυχίο και του χρόνου.

«Ήθελα επίσης να είμαι ο νεότερος απόφοιτος», δήλωσε για τις ελπίδες του να ακολουθήσει τα βήματα του προηγούμενου κατόχου του σχολικού ρεκόρ, του 13χρονου απόφοιτου Jack Rico. «Δεν περίμενα να τον νικήσω».

This past Saturday, #FullertonCollege celebrated over 900 #FCGrads23 at Commencement 2023! 🎓



From FC's youngest graduates, Clovis Hung, to our returning students and everyone in between, FC is so proud of your accomplishments