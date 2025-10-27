ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τέιλορ Σουίφτ: Δεν θα φυλακισθούν οι ακτιβίστριες που προσπάθησαν να στοχοποιήσουν το ιδιωτικό της τζετ

Οι ακτιβίστριες της Just Stop Oil ήθελαν «μόνο να παρακινήσουν την Τέιλορ Σουίφτ να μιλήσει δημόσια για την κλιματική κρίση», λένε οι δικηγόροι τους

Τέιλορ Σουίφτ: Δεν θα φυλακισθούν ακτιβίστριες της Just Stop Oil που προσπάθησαν να στοχοποιήσουν το ιδιωτικό της τζετ
Δεν θα φυλακισθούν οι ακτιβίστριες που στοχοποίησαν ιδιωτικό τζετ της Τέιλορ Σουίφτ / Φωτ.: EPA
Οι δύο ακτιβίστριες της οργάνωσης Just Stop Oil που το καλοκαίρι του 2024 προσπάθησαν να στοχοποιήσουν το ιδιωτικό τζετ της Τέιλορ Σουίφτ και ψέκασαν με μπογιά δύο αεροσκάφη, δεν θα φυλακιστούν.

Η υπόθεση με κατηγορούμενες την 29χρονη Τζένιφερ Κοβάλσκι και την 23χρονη Κόουλ ΜακΝτόναλντ -μέλη της περιβαλλοντικής οργάνωσης- εκδικάστηκε στο Δικαστήριο του Chelmsford Crown. Οι δύο ακτιβίστριες παραβίασαν ειδικό φράχτη ασφαλείας του αεροδρομίου Στάνστεντ στο Έσσεξ με τη χρήση τροχού τον Ιούνιο του 2024 και ψέκασαν με μπογιά δύο αεροσκάφη, καταγράφοντας τη δράση τους σε βίντεο. Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες για φθορά ξένης περιουσίας.

Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο, στόχος τους ήταν το ιδιωτικό αεροπλάνο της Τέιλορ Σουίφτ και όχι τα δύο αεροσκάφη που τελικά ψέκασαν, τα οποία ανήκαν σε ασφαλιστική εταιρεία και σε επενδυτικό όμιλο.

Η Κοβάλσκι και η ΜακΝτόναλντ κρίθηκαν ένοχες για φθορά ξένης περιουσίας σχετικά με τα δύο αεροσκάφη, ύστερα από δίκη που είχε διεξαχθεί νωρίτερα στο ίδιο δικαστήριο. Σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, η Κοβάλσκι, που είχε προηγούμενες καταδίκες για διαμαρτυρίες στη Σκωτία, καταδικάστηκε σε πέντε μήνες φυλάκιση με αναστολή για 12 μήνες, ενώ η ΜακΝτόναλντ σε έξι εβδομάδες φυλάκιση με αναστολή για οκτώ μήνες.

«Το μόνο που επιδίωκαν ήταν να παρακινήσουν την Τέιλορ Σουίφτ να μιλήσει δημόσια για την κλιματική κρίση»

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο αρμόδιος δικαστής ανέφερε: «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αλλάξατε στόχο προς τα άλλα αεροσκάφη επειδή είχατε ήδη εντοπιστεί».

Οι δύο ακτιβίστριες, που είχαν μαζί τους μεγάλες τσάντες σε περίπτωση φυλάκισης, αγκαλιάστηκαν στο εδώλιο όταν ανακοινώθηκαν οι αναστολές των ποινών τους.

Σε ανακοίνωση από το δικηγορικό γραφείο που τις εκπροσωπεί, αναφέρεται: «Και οι δύο πελάτισσές μας ήθελαν απλώς να προκαλέσουν συζήτηση γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν είχαν πρόθεση να προκαλέσουν ζημιές ή να διαταράξουν τη λειτουργία του αεροδρομίου. Το μόνο που επιδίωκαν ήταν να παρακινήσουν την Τέιλορ Σουίφτ να μιλήσει δημόσια για την κλιματική κρίση, να αξιοποιήσει τη φήμη της για να τραβήξει την προσοχή στο πρόβλημα και να αναδείξουν τη συχνή χρήση του ιδιωτικού της αεροσκάφους».

Διεθνή

