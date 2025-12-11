ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τέιλορ Σουίφτ για Τράβις Κέλσι: «Είναι ο έρωτας της ζωής μου»

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τη σχέση και τον αρραβώνα της με τον παίκτη του NFL στην εκπομπή «The Late Show»

The LiFO team
The LiFO team
Τέιλορ Σουίφτ για Τράβις Κέλσι: «Είναι ο έρωτας της ζωής μου» Facebook Twitter
Φωτ. Τέιλορ Σουίφτ / Χ
0

Η Τέιλορ Σουίφτ όπως όλα δείχνουν διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της.

Η Τέιλορ Σουίφτ βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The Late Show» και προχώρησε σε ορισμένες αποκαλύψεις για τη ζωή της, μιλώντας στον Στίβεν Κόλμπερτ.

Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα, μίλησε ανοιχτά για τη σχέση και τον αρραβώνα της με τον Τράβις Κέλσι, αποκαλώντας τον μεταξύ άλλων «έρωτα της ζωής της».

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για τις σημαντικές αλλαγές στη ζωή της το τελευταίο διάστημα, η 35χρονη ανέφερε χαρακτηριστικά «το να αρραβωνιαστώ τον έρωτα της ζωής μου, το να πάρω πίσω όλη τη μουσική μου, αυτά ήταν δύο πράγματα που μπορεί να μη συνέβαιναν ποτέ. Δεν ήταν δεδομένα, ούτε θέμα χρόνου».

Στη συνέχεια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της, σημειώνοντας πως «και τα δύο θα μπορούσαν απλώς να μην είχαν έρθει ποτέ στη ζωή μου, και είμαι τόσο ευγνώμων που συνέβησαν».

Υπενθυμίζεται πως οι δυο τους, ανακοίνωσαν πως πρόκειται να παντρευτούν στις 26 Αυγούστου, μέσω μίας ανάρτησης στα social media. Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες του ζευγαριού την ξεχωριστή αυτή ημέρα, όπου μεταξύ άλλων διακρίνεται και το εντυπωσιακό μονόπετρό της.

«Η δασκάλα των αγγλικών και ο γυμναστής σας, παντρεύονται» έγραφε χαρακτηριστικά η λεζάντα.

Υπενθυμίζεται πως ο 35χρονος παίκτης των Kansas City Chiefs είναι σε σχέση με την Τέιλορ Σουίφτ από το καλοκαίρι του 2023.

Με πληροφορίες από PEOPLE

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τέιλορ Σουίφτ: Eκτός υποψηφιοτήτων στα Grammy για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια

Πολιτισμός / Τέιλορ Σουίφτ: Η απάντησή της στα σχόλια για το νέο της άλμπουμ

«Ο καθένας έχει δικαίωμα να νιώθει ακριβώς όπως θέλει, ο στόχος μας ως καλλιτέχνες είναι να λειτουργούμε σαν καθρέφτης», αναφέρει για τα σχόλια που απέσπασε το νέο της άλμπουμ, «The Life of a Showgirl»
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

Διεθνή / ΗΠΑ: Πρωτοφανείς πλημμύρες στην Ουάσινγκτον - Έως και 100.000 άνθρωποι ενδέχεται να εκκενώσουν τα σπίτια τους

Μετά από δύο ημέρες έντονων φαινομένων, η αμερικάνικη ΕΜΥ προειδοποιεί για 10 έως 20 εκατοστά βροχής - Ανησυχητική η κατάσταση στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
 
 