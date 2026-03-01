BBC: Το άγνωστο πρόσωπο που συνέδεε τον Άντριου με τον Τζέφρι Επστάιν

Στην πόλη Σενζέν, στη νότια Κίνα, ο πρίγκιπας Άντριου παρακολούθησε την άνοιξη του 2019 μια εκδήλωση για start-ups.

Ήταν η τελευταία φορά που ο τότε πρίγκιπας εμφανίστηκε σε δημόσια εκδήλωση πριν αποσυρθεί από τη βασιλική ζωή, εξαιτίας της καταστροφικής του συνέντευξης για τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Επστάιν.

Ωστόσο, στην ίδια εκδήλωση υπήρχε και ένας τρίτος άνθρωπος, σχεδόν άγνωστος στο ευρύ κοινό, ο Ντέιβιντ Στερν, ο οποίος εμφανίζεται στιγμιαία στο επίσημο βίντεο της εκδήλωσης.

Για σχεδόν μια δεκαετία, ο Ντέιβιντ Στερν λειτούργησε ως βασικός σύνδεσμος μεταξύ του Άντριου, της Σάρας Φέργκιουσον και του Επστάιν. Η συνεργασία του περιελάμβανε τη διευθέτηση οικονομικών ζητημάτων της Φέργκιουσον, τη διαμεσολάβηση για επιχειρηματικές συμφωνίες, τη μεταφορά εγγράφων και τη διευκόλυνση επαφών, κυρίως στην Κίνα, μια χώρα που θεωρούσε γη ευκαιριών και πλούτου.

Τα έγγραφα που δημοσιοποίησε φέτος το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αποκαλύπτουν τη στενή σχέση του Ντέιβιντ Στερν με όλους τους εμπλεκόμενους, αλλά και τις προσβλητικές του αναφορές για γυναίκες.

Η πρώτη γνωστή επαφή μεταξύ του Ντέιβιντ Στερν και του Επστάιν καταγράφεται τον Μάιο του 2008, όταν ο πρώτος προσκάλεσε τον Επστάιν να επενδύσει σε ένα «China-focused private equity fund». Η σχέση τους αναπτύχθηκε παρά την ενοχή του Επστάιν για προσέγγιση ανηλίκων τον επόμενο μήνα. Ο Στερν εμφανιζόταν ως μαθητευόμενος, πάντα πρόθυμος να εντυπωσιάσει τον πολύ πλουσιότερο και συνδεδεμένο με τις αμερικανικές ελίτ Επστάιν, αποκαλώντας τον «μέντορά» του ή ακόμα και «στρατηγό» του.

Τα email τους περιέχουν συνεχείς αναφορές σε γυναίκες, συχνά με την κωδική συντομογραφία «P», και προτάσεις για ταξίδια στο νησί του Επστάιν στην Καραϊβική.

Η γνωριμία του Στερν με τον Άντριου και τη Σάρα Φέργκιουσον φαίνεται να έγινε μέσω του Επστάιν. Το 2010, η Φέργκιουσον έγραψε σε ένα email ότι συστήθηκε στον Στερν από τον Επστάιν και ότι τον είχε βοηθήσει με καθοδήγηση και επαφές στην Κίνα.

Ο Στερν ανέλαβε να την βοηθήσει με την εκτίμηση και τακτοποίηση των χρεών της, τα οποία φέρονταν να ανέρχονται σε περίπου 6 εκατ. λίρες, και προτείνεται ότι συνεργάστηκε στενά με τον Επστάιν στην προσπάθεια διαχείρισης των οικονομικών της Δούκισσας.

Στη συνέχεια, ο Στερν πρότεινε στον Επστάιν τη δημιουργία μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στο Λονδίνο, στοχεύοντας πλούσιους επενδυτές, κυρίως Κινέζους. Σε αυτά τα σχέδια, αναφερόταν στον πρίγκιπα Άντριου ως «PA», χρησιμοποιώντας την «αύρα και την πρόσβασή» του για να προσελκύσει ενδιαφερόμενους. Όμως, όπως και πολλές άλλες προτάσεις του Στερν, τα σχέδια αυτά φαίνεται να μην απέδωσαν καρπούς.

Με πληροφορίες από BBC