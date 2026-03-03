ΔΙΕΘΝΗ

Διεθνή

Ιράν: Σοβαρές ζημιές στο Ανάκτορο Γκολεστάν από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη

Το Ανάκτορο Γκολεστάν αποτελεί ένα από τα παλαιότερα ιστορικά συγκροτήματα της Τεχεράνης και κεντρικό δείγμα της περσικής αρχιτεκτονικής της περιόδου των Κατζάρων

Φωτ: Getty Images
Αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη προκάλεσε ζημιές στο ιστορικό Ανάκτορο Γκολεστάν, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της ιρανικής πρωτεύουσας και εγγεγραμμένο στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της UNESCO, το Ανάκτορο υπέστη φθορές τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, όταν συντρίμμια και το ωστικό κύμα από πλήγμα στην πλατεία Αράγκ, η οποία βρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας του μνημείου, επηρέασαν το συγκρότημα.

Το Ανάκτορο Γκολεστάν αποτελεί ένα από τα παλαιότερα ιστορικά συγκροτήματα της Τεχεράνης και κεντρικό δείγμα της περσικής αρχιτεκτονικής της περιόδου των Κατζάρων. Η ζώνη προστασίας του περιλαμβάνει περιοχές γύρω από το μνημείο, όπου περιορίζονται δραστηριότητες που ενδέχεται να το θέσουν σε κίνδυνο.

Η UNESCO ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς η σύγκρουση κλιμακώνεται. Όπως επισημαίνει, έχει κοινοποιήσει σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τις γεωγραφικές συντεταγμένες των μνημείων που βρίσκονται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, καθώς και εκείνων εθνικής σημασίας, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές.

Ο οργανισμός υπενθύμισε ότι η πολιτιστική κληρονομιά προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο, και συγκεκριμένα από τη Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης, καθώς και από τη Σύμβαση του 1972 για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς.

Δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών στο μνημείο.

