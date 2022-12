Αντόνιο Γκουτέρες: «Ο κόσμος υποσχέθηκε να τερματίσει το AIDS έως το 2030 αλλά βρισκόμαστε εκτός τροχιάς»

«Οι ανισότητες που διαιωνίζουν την πανδημία του AIDS μπορούν και πρέπει να ξεπεραστούν» αναφέρει στο μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ επισημαίνει δε, ότι «μπορούμε να σταματήσουμε το AIDS» ωστόσο, αφού υπενθύμισε ότι ο κόσμος έχει υποσχεθεί να τερματίσει το AIDS έως το 2030, διαπίστωσε ότι «βρισκόμαστε εκτός τροχιάς».

«Για να τεθεί τέλος στο AIDS, πρέπει να θέσουμε τέλος στις ανισότητες που εμποδίζουν την πρόοδο. Σήμερα, κινδυνεύουμε από εκατομμύρια περισσότερες νέες μολύνσεις και εκατομμύρια περισσότερους θανάτους» επισήμανε.

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, απηύθυνε έκκληση για την υιοθέτηση των αποδεδειγμένων πρακτικών δράσεων που θα συμβάλουν στον τερματισμό του AIDS.

«Μεγαλύτερη διαθεσιμότητα, ποιότητα και καταλληλόλητα των υπηρεσιών για τη θεραπεία, τις εξετάσεις και την πρόληψη του HIV» ανέφερε και τόνισε πως αυτό συνεπάγεται περισσότερους οικονομικούς πόρους, βελτίωση της νομοθεσίας, των πολιτικών και των πρακτικών για την αντιμετώπιση του στίγματος και του αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν τα άτομα που ζουν με τον ιό HIV, ιδίως οι περιθωριοποιημένοι πληθυσμοί.

«Όλοι χρειάζονται σεβασμό και να αισθάνονται καλοδεχούμενοι. Όλοι χρειάζονται καλύτερη ανταλλαγή της τεχνολογίας, για να καταστεί δυνατή η ισότιμη πρόσβαση στην καλύτερη επιστήμη του HIV, ιδίως μεταξύ του νότου και του βορρά» επισήμανε καταληκτικά ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

The world has promised to end AIDS by 2030 - but we are off track.



1.5 million people acquired HIV last year.



This #WorldAIDSDay & beyond, let's unite to end the inequalities that are blocking progress. pic.twitter.com/qgKIZCxK6A