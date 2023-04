Αντιτορπιλικό των ΗΠΑ πραγματοποίησε διέλευση στο στενό της Ταϊβάν που διεκδικεί η Κίνα

Συνεχίζεται ο «πόλεμος νεύρων» ΗΠΑ-Κίνας στην περιοχή της Ταϊβάν με τον 7ο Στόλο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ να ανακοινώνει ότι το αντιτορπιλικό USS Milius, πραγματοποίησε σήμερα διέλευση στο πλαίσιο της «ελεύθερης ναυσιπλοΐας» μέσω του Στενού της Ταϊβάν.

Όπως αναφέρεται το USS Milius, ένα αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων κλάσης Arleigh Burke, πραγματοποίησε σήμερα διέλευση στο πλαίσιο της «ελεύθερης ναυσιπλοΐας» μέσω του Στενού της Ταϊβάν, προκειμένου να υποστηρίξει τους συμμάχους σε όλη την περιοχή και την προστασία του Διεθνούς Δικαίου.

Αναλυτικότερα, το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Milnius «έκανε διέλευση ρουτίνας στο στενό της Ταϊβάν» χθες Κυριακή, ανέφερε ο 7ος στόλος του αμερικανικού ΠΝ σε ανακοίνωσή του, λέγοντας πως κινήθηκε σε ύδατα «όπου έχει εφαρμογή η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και της υπέρπτησης βάσει του διεθνούς δικαίου». Το Στενό ως γνωστόν διεκδικείται από την Κίνα.

Το αντιτορπιλικό διήλθε από «διάδρομο στο στενό εκτός των χωρικών υδάτων» των κρατών της περιοχής, προστίθεται στο λακωνικό κείμενο. Ο στρατός των ΗΠΑ «πετάει, πλέει και επιχειρεί όπου το επιτρέπει το διεθνές δίκαιο», συμπληρώνει ο έβδομος στόλος.

Το Πεκίνο αντιμετωπίζει με ολοένα αυξανόμενη δυσαρέσκεια την προσέγγιση των τελευταίων ετών ανάμεσα στις κυβερνήσεις της Ταϊβάν και των ΗΠΑ, οι οποίες –παρότι επισήμως δεν έχουν σχέσεις με τη νήσο– παρέχουν στον στρατό της μεγάλη στρατιωτική υποστήριξη και διαδραματίζουν ρόλο προστάτιδας δύναμης.

