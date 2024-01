Αντικυβερνητική διαδήλωση στο Τελ Αβίβ- «Εικόνα του κακού» ο Νετανιάχου

Χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν στο κέντρο του Τελ Αβίβ κατά του Νετανιάχου αλλά και ζητώντας να επιστρέψουν οι όμηροι, που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι διαδηλωτές φώναζαν επίσης για την προκήρυξη εκλογών και την ανάδειξη ενός νέου πρωθυπουργού στη θέση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο κατηγορούν για αδυναμία διαφύλαξης της ασφάλειας της χώρας. Το πλήθος συγκεντρώθηκε στην πλατεία Χαμπίμα με πλακάτ που αποκαλούσαν τον Νετανιάχου «εικόνα του κακού» φωνάζοντας για «εκλογές τώρα».

«Όπως πάνε τα πράγματα, όλοι οι όμηροι θα πεθάνουν. Δεν είναι πολύ αργά για να τους απελευθερώσουμε», είπε ο Άβι Λούλου Σαμρίζ, ο πατέρας ενός ομήρου που κρατείται στη Γάζα. Από τους 250 ομήρους της Χαμάς, από την εισβολή στις 7 Οκτωβρίου, περίπου 100 απελευθερώθηκαν στα τέλη Νοεμβρίου. Άλλοι 132 βρίσκονται ακόμη στη Γάζα και εκτιμάται ότι οι 27 από αυτούς είναι νεκροί. Ο Νετανιάχου από την άλλη είναι ανένδοτος στη λήξη του πολέμου με τη Χαμάς αν δεν εξαρθρωθεί.

«Όλος ο κόσμος στη χώρα, εκτός από τον τοξικό συνασπισμό του, ξέρει ότι οι αποφάσεις του δεν λαμβάνονται για το καλό της χώρας, απλώς προσπαθεί να παραμείνει στην εξουσία. Θέλουμε όλοι μας να παραιτηθεί», είπε ένας διαδηλωτής, ο 69χρονος Γιαΐρ Κατζ για τον Νετανιάχου.

«Η κυβέρνηση Νετανιάχου που μας εγκατέλειψε στις 7 Οκτωβρίου εξακολουθεί να μας εγκαταλείπει κάθε μέρα έκτοτε, εκείνους που εκκένωσαν τα χωριά στα βόρεια και τα νότια σύνορα, τις οικογένειες των θυμάτων, τους εφέδρους, τους ομήρους», είπε η Νόαμ Αλόν, ο αδελφός της οποίας ήταν στρατιώτης και σκοτώθηκε προσπαθώντας να εκδιώξει τους ενόπλους της Χαμάς από μια κωμόπολη. «Έχουμε στα χέρια μας τη δύναμη για την αλλαγή και την αποκατάσταση. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πάει στο σπίτι της, τώρα», πρόσθεσε η Αλόν απευθυνόμενη στο πλήθος που της απάντησε με το σύνθημα «Τώρα, τώρα!».

