Αντιδράσεις στην Ιαπωνία για αντιφασιστικό βίντεο της Ουκρανίας με τον Χιροχίτο- Το Κίεβο ζήτησε συγγνώμη

Η ουκρανική κυβέρνηση ζήτησε συγγνώμη μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε στην Ιαπωνία το γεγονός ότι το Κίεβο έβαλε σε αντιφασιστικό βίντεο τη φωτογραφία του αυτοκράτορα Χιροχίτο, μαζί με εκείνες του Αδόλφου Χίτλερ και του Μπενίτο Μουσολίνι.

Μετά τις αντιδράσεις και τις πιέσεις της ιαπωνικής κυβέρνησης, το Κίεβο έβγαλε τη φωτογραφία του Χιροχίτο από το βίντεο και με ανάρτηση απολογήθηκε για το γεγονός. Το Τόκιο έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει χορηγήσει στο Κίεβο δάνεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων και έχει δεχθεί εκατοντάδες πρόσφυγες του πολέμου.

Το Τόκιο θα συνεχίζει να υποστηρίζει την Ουκρανία, αλλά η συμπερίληψη του Χιροχίτο στο βίντεο ήταν «απολύτως ανάρμοστη», δήλωσε ο Γιοσιχίκο Ισοζάκι, το Νο2 του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας.

«Η παρουσίαση του Χίτλερ, του Μουσολίνι και του αυτοκράτορα στο ίδιο πλαίσιο είναι κάτι απολύτως ανάρμοστο. Ήταν κάτι εξαιρετικά λυπηρό», δήλωσε ο Ισοζάκι.

Η ουκρανική κυβέρνηση ανάρτησε το επίμαχο βίντεο την 1η Απριλίου. Αυτό αφορούσε τη ρωσική εισβολή και κατέληγε στο μήνυμα «Ο φασισμός και ο ναζισμός ηττήθηκαν το 1945», μαζί με τις φωτογραφίες των Χιροχίτο, Χίτλερ και Μουσολίνι.

Αφού αφαίρεσε την εικόνα του Χιροχίτο, η ουκρανική κυβέρνηση ζήτησε «ειλικρινά συγγνώμη» για το λάθος. Συμπλήρωσε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να προσβάλει τον «φιλικό λαό της Ιαπωνίας». Ο Ουκρανός πρεσβευτής στην Ιαπωνία, Σεργκέι Κορσούνσκι επίσης ζήτησε συγγνώμη μέσω Twitter, λέγοντας ότι ο δημιουργός του βίντεο «δεν είχε αντίληψη της ιστορίας».

Our sincere apologies for making a mistake in the previous version of the video. We had no intention to offend the friendly people of Japan 🇺🇦🇯🇵. In the new video above we have corrected the mistake. https://t.co/rB3RkR6V4k