Αντιδράσεις για τον Μπόρις Τζόνσον: «Τρανς αθλήτριες δεν πρέπει να αγωνίζονται σε γυναικείο άθλημα»

Ο Μπόρις Τζόνσον λέει πως δεν πιστεύει ότι οι τρανς γυναίκες θα πρέπει να αγωνίζονται σε γυναικεία αθλητικά γεγονότα- άποψη που παραδέχτηκε ότι μπορεί να είναι «αμφιλεγόμενη».

Το θέμα των transgender αθλητών -γύρω από την ισορροπία της συμπερίληψης, της αθλητικής δικαιοσύνης και της ασφάλειας στον γυναικείο αθλητισμό- επικεντρώθηκε πρόσφατα στην περίπτωση της transgender ποδηλάτισσας Έμιλι Μπρίτζες.

Η Μπρίτζες κρίθηκε πρόσφατα ακατάλληλη να συμμετάσχει στον πρώτο της γυναικείο αγώνα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία της ποδηλασίας.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου μιλούσε για μια σειρά ζητημάτων, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Δε νομίζω ότι τα βιολογικά αρσενικά πρέπει να αγωνίζονται σε γυναικεία αθλητικά γεγονότα. Ίσως είναι αμφιλεγόμενο, αλλά μου φαίνεται απλώς λογικό».

Και συνέχισε: «Τυχαίνει επίσης να πιστεύω ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν χώρους -είτε πρόκειται για νοσοκομεία, φυλακές, είτε αποδυτήρια- που να αφιερωμένοι στις γυναίκες. Μέχρι εκεί φτάνει η σκέψη μου για το συγκεκριμένο θέμα. Αν αυτό με φέρνει σε σύγκρουση με κάποιους, τότε πρέπει να το λύσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμπονώ τους ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν φύλο και είναι ζωτικής σημασίας να τους δώσουμε αγάπη στο μέγιστο και υποστήριξη στη λήψη τέτοιων αποφάσεων».

«Αυτά είναι πολύπλοκα ζητήματα και δεν μπορούν να λυθούν με ένα γρήγορο κι εύκολο κομμάτι νομοθεσίας. Χρειάζεται πολλή σκέψη για να γίνει σωστά», παραδέχθηκε.

Απαντώντας στα σχόλια του Johnson, η LGBTQ+ φιλανθρωπική οργάνωση Stonewall, ανέφερε: «Τα τρανς άτομα αξίζουν τις ίδιες ευκαιρίες με όλους τους άλλους που απολαμβάνουν τα οφέλη του αθλητισμού και οι γενικοί αποκλεισμοί των τρανς ατόμων που συμμετέχουν είναι θεμελιωδώς άδικοι. Αυτό είναι ένα περίπλοκο και ταχέως εξελισσόμενο ζήτημα και μεγάλο μέρος της επιστήμης δεν υπάρχει ακόμη σε αυτόν τον τομέα»

«Οι πολιτικές ένταξης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για κάθε άθλημα και είναι ζωτικής σημασίας να αποφεύγεται η χρήση εμπρηστικής ρητορικής, η οποία συχνά προκαλεί στα τρανς άτομα να σταματήσουν να ασχολούνται με τα αθλήματα που αγαπούν», συνέχισε.

Η Stonewall πρόσθεσε επίσης πως αν και ο αθλητισμός της ελίτ «συχνά κυριαρχεί σε αυτές τις συζητήσεις», τα τρανς άτομα «υποεκπροσωπούνται επίσης στον κοινοτικό αθλητισμό», όπου «συχνά αισθάνονται αποκλεισμένοι. Ο αθλητισμός έχει τη μοναδική δύναμη να μας φέρει κοντά και είναι σημαντικό τα τρανς άτομα να έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν τα οφέλη του χωρίς να αντιμετωπίζουν αποκλεισμούς ή κατάχρηση».

Οι αθλήτριες «ήταν έτοιμες για μποϊκοτάζ»

Τα σχόλια του Μπόρις Τζόνσον ήρθαν, καθώς μια επιστολή υπογεγραμμένη από μια ομάδα επίλεκτων γυναικών ποδηλατών - συμπεριλαμβανομένων Ολυμπιονικών που έχουν αποσυρθεί, επιστημόνων και ερευνητών - καλούσε την Παγκόσμια Ομοσπονδία της ποδηλασίας (UCI), να «ανακαλέσει» τους κανόνες του σχετικά με τη συμμετοχή των τρανς και τα επίπεδα τεστοστερόνης και να εφαρμόσει κριτήρια καταλληλόλητας για γυναίκες «με βάση τα γυναικεία βιολογικά χαρακτηριστικά».

Η επιστολή - αναφερόμενη στην κατάσταση της Μπρίτζες - ανέφερε ότι υπήρχε «βαθιά λύπη» για την «κατάσταση κρίσης», υποστηρίζοντας ότι οι αθλήτριες στο Ηνωμένο Βασίλειο «σας έδειξαν ότι ήταν πρόθυμες να μποϊκοτάρουν» προκειμένου η UCI και η βρετανική ομοσπονδία ποδηλασίας «ν΄ ακούσουν τις ανησυχίες τους για την απόδοση δικαιοσύνης στο άθλημά τους».

Η επιστολή, η οποία περιελάμβανε την υπογραφή της Σάρα Σίμινγκτον, επικεφαλής των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών προγραμμάτων στη βρετανική ποδηλασία, αναφέρει:

Έμιλι Μπρίτζες: «Είμαι αθλήτρια και θέλω απλώς να αγωνιστώ»

Μετά την αποτροπή της από το να συμμετάσχει στην πρώτη της γυναικεία κούρσα ως τρανς γυναίκα, η Μπρίτζες δημοσίευσε μια δήλωση λέγοντας: «Είμαι αθλήτρια και θέλω απλώς να αγωνιστώ ξανά ανταγωνιστικά. Ελπίζω να επανεξετάσουν την απόφασή τους σύμφωνα με τους κανονισμούς», είπε.

«Με έχουν παρενοχλήσει και με δαιμονοποιούν αδυσώπητα εκείνοι που έχουν συγκεκριμένη ατζέντα να προωθήσουν. Επιτίθενται σε οτιδήποτε δεν είναι ο κανόνας. Αυτό γίνεται χωρίς μέριμνα για την ευημερία ατόμων ή περιθωριοποιημένων ομάδων», πρόσθεσε.

Επιπλέον ισχυρίζεται ότι η ιδιωτική της ζωή έχει επίσης «παραβιαστεί ολοκληρωτικά» και έχει δεχθεί «στοχευμένη κακοποίηση» στα social media, σημειώνοντας ακόμη ότι έλαβε ανάμεικτη ανταπόκριση όταν μίλησε δημόσια για τη αλλαγή της, αλλά πρόσθεσε ότι πολλές γυναίκες ποδηλάτες έχουν στείλει μηνύματα υποστήριξης.

Transgender cyclist Emily Bridges says she has been ‘harassed and demonised’ after event exclusion https://t.co/yGArfNPEuF