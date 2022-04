Απέκλεισαν transgender ποδηλάτισσα από βρετανικούς αγώνες

Η Βρετανίδα transgender αθλήτρια Emily Bridges δεν μπορεί να αγωνιστεί στο Εθνικό Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Omnium του ερχόμενου Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με την αρμόδια επιτροπή (UCI) που αποφάνθηκε ότι «δεν πληροί τις προϋποθέσεις.»

Η Bridges, που είχε σημειώσει εθνικό ρεκόρ ανδρών για τα 25 μίλια το 2018, επρόκειτο να αγωνιστεί εναντίον πολλών Ολυμπιονικών της Βρετανίας, συμπεριλαμβανομένης της Λόρα Κένι, στον πρώτο της αγώνα στην κατηγορία των γυναικών.

Το UCI έκρινε ότι η 21χρονη, η οποία ξεκίνησε ορμονοθεραπεία πέρυσι για να μειώσει τα επίπεδα τεστοστερόνης της, δεν συμμορφωνόταν προς το παρόν με τους κανονισμούς της, καθώς εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένη ως άνδρας ποδηλάτης – και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αγωνιστεί ως γυναίκα.

Transgender cyclist Emily Bridges will no longer be able to compete at the British National Omnium Championships. pic.twitter.com/A1lXxZXvSw