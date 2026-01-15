«Άντε γα@@σου»: Επεισόδιο μεταξύ του πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης και πολίτη σε αεροδρόμιο

Έντονο λεκτικό επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, καταγράφηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλας - Φορτ Γουόρθ.

Στο σχετικό βίντεο, που επικαλείται η Washington Post, μια γυναίκα με μάσκα πλησιάζει τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης και του απευθύνεται σε ιδιαίτερα επιθετικό τόνο, προκαλώντας τον επανειλημμένα να τη χτυπήσει.

«Έρικ Άνταμς, σε παρακαλώ, χτύπησέ με στο πρόσωπο. Θα ήθελα να με χτυπήσεις», «Άντε γα@@σου», ακούγεται να λέει μεταξύ άλλων ενώ τον ακολουθεί κατά την έξοδό τους από το αεροπλάνο.

Ο Έρικ Άνταμς δεν έμεινε σιωπηλός, απαντώντας επίσης με ένταση και χρησιμοποιώντας υβριστική φρασεολογία, ενώ της υπενθύμισε ότι δεν κατέχει πλέον το αξίωμα του δημάρχου.

«Πήγαινε να γα@@σου, θα δεις το Μπρούκλιν σε μένα», της είπε χαρακτηριστικά.

Η γυναίκα συνέχισε τη λεκτική αντιπαράθεση, ανταποδίδοντας με βρισιές, και τη στιγμή που ο Άνταμς περνούσε δίπλα της, του έδειξε το μεσαίο της δάχτυλο.

Το περιστατικό προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τόσο τη συμπεριφορά της γυναίκας όσο και την αντίδραση του πρώην δημάρχου, σε ένα βίντεο που συνεχίζει να αναπαράγεται ευρέως.