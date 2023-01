Ανταρκτική: Εξερευνητές προσπαθούν να ελέγξουν τους «αμέτρητους πιγκουίνους»

Ουκρανοί εξερευνητές στο σταθμό Akademik Vernadsky στην Ανταρκτική χτίζουν κυριολεκτικά μια γραμμή άμυνας απέναντι στους πιγκουίνους, καθώς ο αριθμός τους είναι πολύ μεγάλος, σύμφωνα με το NEXTA.

Οι Ουκρανοί εξερευνητές έχουν καταγράψει κοπάδια πιγκουίνων σε αριθμούς ρεκόρ ήδη από το καλοκαίρι. Χιλιάδες πουλιά μπορούν να παρατηρηθούν σε διάφορα νησιά σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων από το σταθμό, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η μετανάστευση συνδέεται με την κλιματική αλλαγή.

Καθώς οι τοπικοί χειμώνες γίνονται ολοένα και πιο θερμοί, περιοχές με λιωμένους πάγους στο αρχιπελάγους Βίλχελμ, όπου βρίσκεται ο σταθμός, μπορούν να βρεθούν σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, οι πιγκουίνοι μένουν πλέον πολύ κοντά στο σταθμό λόγω του πιο άνετου για αυτούς κλίματος.

Επίσης, οι μεγάλες συγκεντρώσεις πιγκουίνων προσελκύουν θηρευτές που τους κυνηγούν όπως φώκιες και φάλαινες-δολοφόνους.

