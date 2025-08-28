ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Άνοιξε η χρονοκάψουλα της πριγκίπισσας Νταϊάνα - Από μία τηλεόραση τσέπης μέχρι ένα CD της Kylie Minogue

Το περιεχόμενο της χρονοκάψουλας προοριζόταν να αποκαλυφθεί εκατοντάδες χρόνια μετά, ωστόσο η κατασκευή ενός νέου παιδιατρικού ογκολογικού νοσοκομείου άλλαξε τα σχέδια

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Άνοιξε η χρονοκάψουλα της πριγκίπισσας Νταϊάνα - Από μία τηλεόραση τσέπης μέχρι ένα CD της Kylie Minogue Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Η χρονοκάψουλα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, την οποία είχε θάψει το 1991 στο Λονδίνο, άνοιξε πρόωρα χθες Τετάρτη (27/8), αποκαλύπτοντας το περιεχόμενό της.

Το ξύλινο κουτί με επένδυση μολύβδου είχε τοποθετηθεί για να σηματοδοτήσει τον θεμέλιο λίθο του νοσοκομείου Great Ormond Street Hospital (GOSH), καθώς η Νταϊάνα είχε αναλάβει την προεδρία του παιδιατρικού νοσοκομείου το 1989.

Η κάψουλα προοριζόταν να αποκαλυφθεί έπειτα από «εκατοντάδες χρόνια», αλλά ξεθάφτηκε νωρίτερα καθώς ξεκινά η κατασκευή ενός νέου παιδιατρικού ογκολογικού κέντρου.

Η Νταϊάνα βοήθησε δύο παιδιά, τον τότε 11χρονο David Watson και την τότε 9χρονη Sylvia Foulkes, να διαλέξουν τα αντικείμενα που θα έμπαιναν στην κάψουλα. Και τα δύο παιδιά συμμετείχαν έπειτα από τη νίκη τους σε έναν διαγωνισμό που είχε διοργανώσει η βρετανική τηλεοπτική εκπομπή Blue Peter.

Το περιεχόμενο του κουτιού αποτελεί μια έντονη ανάμνηση από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και περιλαμβάνει μια τηλεόραση τσέπης Casio, ένα CD με το άλμπουμ Rhythm of Love της Kylie Minogue, μια ηλιακή αριθμομηχανή, μια συλλογή βρετανικών νομισμάτων και ένα αντίτυπο της εφημερίδας Times από την ημερομηνία που θάφτηκε η κάψουλα. Στο πρωτοσέλιδο διακρίνονται οι τίτλοι: «Οι ΗΠΑ απορρίπτουν την έκκληση για ιρακινά πολεμικά αεροσκάφη καθώς οι αντάρτες πλησιάζουν». Πολλά από τα αντικείμενα που είχαν θαφτεί υπέστησαν ζημιές από το νερό, αλλά παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό άθικτα.

Άνοιξε η χρονοκάψουλα της πριγκίπισσας Νταϊάνα - Από μία τηλεόραση τσέπης μέχρι ένα CD της Kylie Minogue Facebook Twitter
Η χρονοκάψουλα της πριγκίπισσας Νταϊάνα/ Φωτογραφία: Great Ormond Street Hospital for Children
Άνοιξε η χρονοκάψουλα της πριγκίπισσας Νταϊάνα - Από μία τηλεόραση τσέπης μέχρι ένα CD της Kylie Minogue Facebook Twitter
Το περιεχόμενο της χρονοκάψουλας/Φωτογραφία: Great Ormond Street Hospital for Children
Άνοιξε η χρονοκάψουλα της πριγκίπισσας Νταϊάνα - Από μία τηλεόραση τσέπης μέχρι ένα CD της Kylie Minogue Facebook Twitter
Η τηλεόραση τσέπης Casio/Φωτογραφία: Great Ormond Street Hospital for Children
Άνοιξε η χρονοκάψουλα της πριγκίπισσας Νταϊάνα - Από μία τηλεόραση τσέπης μέχρι ένα CD της Kylie Minogue Facebook Twitter
To CD με το άλμπουμ της Kylie Minogue/Φωτογραφία: Great Ormond Street Hospital for Children

Η Νταϊάνα παρέμεινε πρόεδρος του GOSH μέχρι τον θάνατό της στις 31 Αυγούστου 1997. Ήταν γνωστό ότι έκανε τακτικές επισκέψεις στο νοσοκομείο, συναντούσε παιδιά και έπαιξε κεντρικό ρόλο στη φιλανθρωπική εκστρατεία Wishing Well Appeal του GOSH.

Άνοιξε η χρονοκάψουλα της πριγκίπισσας Νταϊάνα - Από μία τηλεόραση τσέπης μέχρι ένα CD της Kylie Minogue Facebook Twitter
Η χρονοκάψουλα περιείχε και μια φωτογραφία της πριγκίπισσας Νταϊάνα/Φωτογραφία: Great Ormond Street Hospital for Children

Το νέο κέντρο για τον καρκίνο πρόκειται να ανοίξει το 2028 και θα αποτελέσει «εθνικό πόρο για τη θεραπεία των παιδικών καρκίνων», σύμφωνα με δήλωση του GOSH μετά την ανακοίνωση του ανοίγματος της χρονοκάψουλας.

«Αναπτυγμένο με τη συμβολή οικογενειών και ιατρών, ο σχεδιασμός του κέντρου θα διευκολύνει τις κλινικές ομάδες να αναπτύσσουν πιο ήπιες και αποτελεσματικές θεραπείες, όλες προσφερόμενες σε ένα παιδοκεντρικό περιβάλλον, όπου τα παιδιά μπορούν να παίζουν, να μαθαίνουν και να βρίσκονται με την οικογένειά τους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας».

Με πληροφορίες από euronews.com

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Τραμπ γεμίζει την Ουάσιγκτον στρατό και FBI: Πόσο μειώθηκε η εγκληματικότητα;

Διεθνή / Ο Τραμπ γεμίζει την Ουάσιγκτον στρατό και FBI: Πόσο μειώθηκε η εγκληματικότητα;

Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε «έκτακτη ανάγκη εγκληματικότητας» στην Ουάσιγκτον, με στρατό, FBI και ICE στους δρόμους -Τα εγκλήματα μειώθηκαν, οι συλλήψεις ξεπέρασαν τις 1.000, αλλά τα δικαστήρια βουλιάζουν
LIFO NEWSROOM
Δημήτρης Δασκαλάκης: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ και επιτέθηκε στον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

Διεθνή / Δημήτρης Δασκαλάκης: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ και επιτέθηκε στον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

«Δεν μπορώ να συνεχίσω να υπηρετώ σε ένα περιβάλλον που χρησιμοποιεί το CDC ως όχημα για την παραγωγή πολιτικών και υλικού που δεν αντικατοπτρίζουν την επιστημονική αλήθεια και στοχεύουν στη βλάβη, αντί στη βελτίωση, της δημόσιας υγείας», έγραψε χαρακτηριστικά
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την επόμενη ημέρα - Το παρών έδωσε και ο Τόνι Μπλερ

Διεθνή / Γάζα: Σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την «επόμενη ημέρα» - Παρών και ο Τόνι Μπλερ

Σύμφωνα με τον Αμερικανό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, οι ΗΠΑ ετοιμάζουν ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο» για τη Γάζα μετά το τέλος του πολέμου, το οποίο εκτιμάται ότι θα έρθει τους επόμενους μήνες
LIFO NEWSROOM
Ουκρανία: «Θα πεθάνουμε εδώ αν χρειαστεί» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες από το μέτωπο του Ντονμπάς

Διεθνή / Ουκρανία: «Θα πεθάνουμε εδώ αν χρειαστεί» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες από το μέτωπο του Ντονμπάς

Ρώσοι στρατιώτες σημειώνουν μεγάλη προέλαση στο Ντονμπάς, πλησιάζοντας επικίνδυνα Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ - Oυκρανοί ελεύθεροι σκοπευτές περιγράφουν πώς κρατούν την τελευταία γραμμή άμυνας ενάντια σε μια πιθανή περικύκλωση
LIFO NEWSROOM
Αντιδράσεις για την αεροπορική εταιρεία που θα ζητά από τους υπέρβαρους επιβάτες να πληρώσουν για μια επιπλέον θέση

Διεθνή / Αντιδράσεις για την αεροπορική εταιρεία που θα ζητά από τους υπέρβαρους επιβάτες να πληρώσουν για μια επιπλέον θέση

Με τη νέα πολιτική της Southwest Airlines, η αγορά της δεύτερης θέσης θα είναι υποχρεωτική πριν την πτήση και η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται μόνο υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις
LIFO NEWSROOM
Υπερτουρισμός στη Νάπολη: Οι ντόπιοι εκδιώκονται για να κάνουν χώρο στους τουρίστες

Διεθνή / Υπερτουρισμός στη Νάπολη: Οι ντόπιοι εκδιώκονται για να κάνουν χώρο στους τουρίστες

Η Νάπολη αλλάζει δραματικά λόγω υπερτουρισμού: παραδοσιακές γειτονιές αδειάζουν, οι ντόπιοι εκδιώκονται και οι εκκλησίες μετατρέπονται σε τουριστικά αξιοθέατα, ενώ τα κέρδη πηγαίνουν σε πλούσιους εκτός πόλης
LIFO NEWSROOM
Δραματική στροφή: Η Γερμανία φέρνει πίσω τη στρατιωτική θητεία λόγω Ρωσίας

Διεθνή / Δραματική στροφή: Η Γερμανία φέρνει πίσω τη στρατιωτική θητεία λόγω Ρωσίας

Η Γερμανία επαναφέρει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία μετά από 14 χρόνια - Όλοι οι 18χρονοι άνδρες θα περνούν από τεστ φυσικής κατάστασης από το 2027, με στόχο την ενίσχυση της Bundeswehr απέναντι στη ρωσική απειλή
LIFO NEWSROOM
Δανία και Γροιλανδία ζήτησαν συγγνώμη για τον ρόλο τους σε αναγκαστική πρακτική αντισύλληψης γυναικών

Διεθνή / Δανία και Γροιλανδία ζήτησαν συγγνώμη για τον ρόλο τους σε αναγκαστική πρακτική αντισύλληψης γυναικών

Χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια στη Γροιλανδία έλαβαν ενδομήτριες συσκευές αντισύλληψης (IUD) τις δεκαετίες '60 και '70, πολλές από τις οποίες χωρίς τη συναίνεσή τους
LIFO NEWSROOM
Τραμπ κατά Σόρος: Τον κατηγορεί για εκβιασμό, διαφθορά και «υποστήριξη βίαιων διαδηλώσεων»

Διεθνή / Τραμπ κατά Σόρος: Τον κατηγορεί για εκβιασμό, διαφθορά και «υποστήριξη βίαιων διαδηλώσεων»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση στον δισεκατομμυριούχο Τζορτζ Σόρος και τον γιο του Άλεξ, ζητώντας να κατηγορηθούν για «οργανωμένο έγκλημα» λόγω φερόμενης στήριξης διαδηλώσεων στις ΗΠΑ.
LIFO NEWSROOM
Αναβρασμός στο Σικάγο: Ο Τραμπ σχεδιάζει χρήση ναυτικής βάσης από την ICE κατά μεταναστών

Διεθνή / Αναβρασμός στο Σικάγο: Ο Τραμπ σχεδιάζει χρήση ναυτικής βάσης από την ICE κατά μεταναστών

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει τη χρήση της ναυτικής βάσης Great Lakes για επιχειρήσεις της ICE και πιθανή αποστολή χιλιάδων στρατιωτών στο Σικάγο, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις από τον κυβερνήτη του Ιλινόις.
LIFO NEWSROOM
Οι σομελιέ του νερού πιστεύουν ότι μπορεί να ανταγωνιστεί το κρασί στα εστιατόρια, αλλά ποιος πληρώνει 19 λίρες για ένα μπουκάλι;

Διεθνή / Οι σομελιέ του νερού πιστεύουν ότι μπορεί να ανταγωνιστεί το κρασί, αλλά ποιος πληρώνει 19 λίρες για ένα μπουκάλι;

Τα εστιατόρια προτείνουν μοναδικούς συνδυασμούς φαγητών και νερών, όπως με τα κρασιά - Τι καθορίζει σύμφωνα με τους ειδικούς την γεύση του νερού
LIFO NEWSROOM
Συναγερμός στη Λατινική Αμερική: Οι ΗΠΑ στέλνουν οκτώ πολεμικά πλοία - Ο Μαδούρο κινητοποιεί στρατό

Διεθνή / Συναγερμός στη Λατινική Αμερική: Οι ΗΠΑ στέλνουν οκτώ πολεμικά πλοία - Ο Μαδούρο κινητοποιεί στρατό

Ο αμερικανικός στόλος ενισχύει την παρουσία του στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό με 8 πολεμικά πλοία για «αντιναρκωτικές επιχειρήσεις», ενώ ο Νικολάς Μαδούρο κινητοποιεί στρατό και πολιτοφυλακές
LIFO NEWSROOM
 
 