Πρίγκιπας Χάρι στα χνάρια της Νταϊάνα: Στην Ανγκόλα 28 χρόνια μετά την ιστορική επίσκεψη της μητέρας του

Την Αγκόλα επισκέφθηκε την Τρίτη ο πρίγκιπας Χάρι, στο πλαίσιο συνεργασίας με τη φιλανθρωπική οργάνωση Halo Trust, η οποία ειδικεύεται στην αποναρκοθέτηση πρώην εμπόλεμων περιοχών.

Η επίσκεψη περιλαμβάνει σαφείς συμβολισμούς, καθώς επαναλαμβάνει το διάσημο ταξίδι της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, που είχε πραγματοποιηθεί το 1997.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Halo Trust, ο δούκας του Σάσεξ ξεκίνησε την επίσκεψή του με συνάντηση με τον πρόεδρο της Αγκόλας, Ζοάο Λουρένσο. Η οργάνωση ανέφερε ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στη συνέχιση των προσπαθειών για την απομάκρυνση ναρκών από το έδαφος της χώρας.

Read the statement from HALO Trust CEO James Cowan as President Lourenço, alongside Prince Harry, Duke of Sussex, today reaffirmed his "extraordinary dedication to and investment in the vision of a mine-free #Angola.



