Άνδρας έκανε τατουάζ το όνομα του Elon Musk στο μέτωπο - «Είναι η έμπνευσή μου»

Ένας θαυμαστής του Elon Musk με το όνομα Rodrigo América, ο οποίος είπε ότι ήθελε να τραβήξει την προσοχή του Musk, έκανε τατουάζ στο μέτωπό του το όνομα του επιχειρηματία.

Σύμφωνα με τη βρετανική Metro, ο América από την Βραζιλία είπε: «Αυτό που έχει κάνει και θα κάνει ο Elon Musk, και το να πηγαίνει ανθρώπους στον Άρη θα μείνει στην ιστορία. Είναι η έμπνευσή μου».

Ο ίδιος δήλωσε ότι ελπίζει να είναι ένας από τους εθελοντές επιβάτες της διαστημικής εταιρείας SpaceX του Μασκ, η οποία σχεδιάζει να μεταφέρει ανθρώπους στον Άρη χάρη στο τατουάζ, που έκανε.

Σε δήλωσή του στο Insider, ανέφερε ότι μοιραζόταν συχνά φωτογραφίες στα social με το τατουάζ προκειμένου να τραβήξει την προσοχή του CEO της Tesla και της SpaceX και ότι πίστευε ότι αυτό θα λειτουργούσε.

Rodrigo America, from Brazil, got a tattoo of his idol, @elonmusk pic.twitter.com/4US7J8ll2I