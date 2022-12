Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της EasyJet στην Πράγα μετά απειλή για βόμβα

Πτήση της EasyJet με προορισμό τη Βρετανία προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στην Πράγα ύστερα από πληροφορίες για «πιθανή βόμβα» εντός του αεροσκάφους.

Η πτήση 6276 πετούσε από την Κρακοβία της Πολωνίας προς το Μπρίστολ όταν άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς την τσέχικη πρωτεύουσα.

Το αεροπλάνο, ένα Airbus A320, πετούσε περί τη μία ώρα όταν και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Vaclav Havel.

Το αεροδρόμιο, σε ανάρτησή του στο Twitter, επεσήμανε πως έγιναν όλες οι απαραίτητες κινήσεις για να διασφαλιστεί πως οι επιβαίνοντες της πτήσης είναι ασφαλείς.

⚠️ At 22:50, a diverted aircraft landed safely at @PragueAirport on the Krakow-Bristol route. There was reported a possible bomb on board an aircraft. All actions to ensure the safety of passengers and all air traffic are currently being carried out by @PolicieCZ.