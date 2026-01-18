Αναβίωσε το Las Luminarias στην Ισπανία με άλογα να πηδούν μέσα από φλόγες - Καταδικάζουν φιλοζωικές οργανώσεις

Ένα έθιμο αιώνων για τον εορτασμό του Αγίου Αντωνίου, γνωστό και ως Las Luminarias, αναβίωσε στην Ισπανία με εκατοντάδες ανθρώπους να στήνονται και να παρακολουθούν άλογα να περνούν -καλπάζοντας- μέσα από υψηλές φλόγες.

Λίγες ώρες πριν, ιδιοκτήτες κατοικίδιων στη Μαδρίτη οδηγήσουν σκύλους και γάτες στην εκκλησία για να ραντιστούν με αγιασμό.

Τα δύο αυτά, εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, ισπανικά έθιμα πραγματοποιούνται κάθε Ιανουάριο προς τιμήν του Αγίου Αντωνίου του Αββά, προστάτη αγίου των οικόσιτων ζώων. Παρά την έντονη κριτική από οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων, το θέαμα με τα άλογα και τις φωτιές συνεχίζει να προσελκύει πιστό κοινό κάθε χρόνο.

Hundreds of Spaniards watched horses gallop through towering flames on Saturday to honor St. Anthony the Abbott, the patron saint of domestic animals. https://t.co/OC2BpBgZjH pic.twitter.com/4B0JZ3cvoh — ABC News (@ABC) January 18, 2026

Ισπανία: Τι είναι το έθιμο Las Luminarias

Το Las Luminarias είναι ένα έθιμο αιώνων που λαμβάνει χώρα στο χωριό Σαν Μπαρτολομέ δε Πινάρες -με πληθυσμό μόλις 500 κατοίκους- περίπου 100 χιλιόμετρα έξω από τη Μαδρίτη. Αναβάτες οδηγούν τα άλογά τους μέσα από φωτιές που ανάβουν στη μέση του δρόμου, σε μια τελετουργία που θεωρείται ότι «καθαρίζει» τα ζώα για τη χρονιά που έρχεται.

«Παλιότερα γινόταν γιατί πίστευαν ότι τα κλαδιά και ο καπνός ευλογούσαν τα άλογα και τα γαϊδούρια που χρησιμοποιούνταν στις αγροτικές δουλειές, λειτουργώντας σαν θεραπεία για να μην αρρωσταίνουν και να μπορούν να συνεχίσουν να δουλεύουν στα χωράφια», λέει ο 62χρονος Αντόνιο Πατρίθιο, που παρακολουθεί κάθε χρόνο το έθιμο.

Οι εορτασμοί ξεκινούν με τη δύση του ήλιου την Παρασκευή, όταν τεράστιες στοίβες από κλαδιά δέντρων τοποθετούνται στους δρόμους και οι κάτοικοι συγκεντρώνονται, πίνοντας κρασί, μπύρα και τρώγοντας γλυκά. Λίγες ώρες αργότερα, οι στοίβες ανάβουν και μετατρέπονται στις επιβλητικές φωτιές από τις οποίες τα άλογα πρέπει να περάσουν — είτε πηδώντας είτε παρακάμπτοντάς τες.

🔥🚨BREAKING: Animal rights activists are furious with the Spaniards after they ran horses through fire for their traditional Las Luminarias ritual.



It is a centuries-old tradition that takes place in the Spanish village of San Bartolome de Pinares with a population of 500 but… pic.twitter.com/ndEh3zLeFZ — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) January 17, 2026

Ισπανία: Διαψεύδουν ότι τραυματίζονται τα άλογα

Φιλοζωικές οργανώσεις έχουν, εδώ και χρόνια, καταδικάσει το Las Luminarias, ωστόσο οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι τα άλογα σπάνια, αν όχι ποτέ, τραυματίζονται.

Το επόμενο πρωί, ανήμερα του Αγίου Αντωνίου, ιδιοκτήτες κατοικίδιων σε διάφορες εκκλησίες της Ισπανίας φέρνουν τα ζώα τους για να ραντιστούν με αγιασμό. Και αυτή η τελετουργική ευλογία θεωρείται ότι προσφέρει υγεία και προστασία στα ζώα για όλη τη χρονιά.

Στη Μαδρίτη, ιδιοκτήτες περίμεναν υπομονετικά έξω από την εκκλησία του Αγίου Αντωνίου στο κέντρο της πόλης, καθώς καθολικοί ιερείς ευλογούσαν τα ζώα που περνούσαν. Πολλά σκυλιά φορούσαν χειμωνιάτικα παλτά, ενώ οι γάτες έδειχναν να 'ναι εκτός τόπου και χρόνου.

«Χαίρομαι που μπορώ να το κάνω», λέει η Ρόσα Γκόμες, κάτοικος Μαδρίτης, κρατώντας στην αγκαλιά της τον σκύλο της, την Κία. «Μας την έδωσε πριν από έξι χρόνια μια οικογένεια που δεν μπορούσε να τη φροντίσει. Την υιοθετήσαμε και από τότε μας κρατάει υπέροχη συντροφιά».

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το Las Luminarias, οι αναβάτες τυλίγουν τις ουρές των αλόγων με ειδική πυράντοχη ταινία και πλέκουν τις χαίτες τους. Κάποιοι απλώνουν ειδική ουσία στη χαίτη για να αποτρέψουν το κάψιμο καθώς περνούν μέσα από τις φλόγες, άλλοι τα στολίζουν, πλέκοντας σφιχτά τις χαίτες, δένοντας ροζ και κόκκινες κορδέλες στις τυλιγμένες ουρές και προσθέτοντας διακοσμητικά στολίδια για το κεφάλι.

Η κτηνοτροφία και η γεωργία ήταν κάποτε βασικές ασχολίες στο Σαν Μπαρτολομέ και σε δεκάδες άλλα χωριά της κεντρικής Ισπανίας, τα οποία σήμερα είναι άδεια τους περισσότερους μήνες. Οι κάτοικοι λένε ότι το Las Luminarias ξεκίνησε όταν μια μυστηριώδης ασθένεια έπληξε τα ζώα του χωριού πριν από αιώνες, οδηγώντας τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι ο καπνός μπορούσε να καθαρίσει και να θεραπεύσει τα άλογα.

Με πληροφορίες από ABC News