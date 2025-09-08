ΔΙΕΘΝΗ
Αναβάλλονται οι ακροάσεις Ντουτέρτε λόγω προβλημάτων υγείας

Ο Ντουτέρτε κατηγορείται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας λόγω της αιματηρής εκστρατείας κατά των ναρκωτικών που διεξήγαγε ως πρόεδρος των Φιλιππινών

Φωτ: EPA, αρχείου
Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αναβάλλει προκαταρκτική ακρόαση για τον πρώην πρόεδρο των Φιλιππίνων, Ροντρίγκο Ντουτέρτε, επικαλούμενο ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας του.

Οι δικηγόροι του 80χρονου είχαν ζητήσει από τον Αύγουστο την επ’ αόριστον αναβολή της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι ο πελάτης τους «δεν είναι ικανός να παραστεί στη δίκη». Οι δικαστές επέτρεψαν «περιορισμένη αναβολή» ώστε να εξεταστεί αν ο Ντουτέρτε μπορεί να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει κανονικά στη διαδικασία. Οι ιατρικές εκθέσεις δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ τα υπόλοιπα δικόγραφα έχουν δημοσιευθεί με εκτεταμένες τροποποιήσεις.

Ο Ντουτέρτε κατηγορείται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας λόγω της αιματηρής εκστρατείας κατά των ναρκωτικών που διεξήγαγε ως πρόεδρος. Αντίστοιχες καταγγελίες αφορούν και την περίοδο που υπηρέτησε ως δήμαρχος της πόλης Νταβάο. Ο αριθμός των θυμάτων παραμένει αμφιλεγόμενος, με την η αστυνομία να υπολογίζει πάνω από 6.000 νεκρούς, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για έως και 30.000.

Η σύλληψή του τον Μάρτιο χαιρετίστηκε από οργανώσεις και οικογένειες θυμάτων ως σημαντικό βήμα προς τη λογοδοσία. Ο επικεφαλής εισαγγελέας του ΔΠΔ, Καρίμ Καν, την είχε χαρακτηρίσει «κομβικό βήμα στην προσπάθεια απονομής δικαιοσύνης για τα θύματα των σοβαρότερων εγκλημάτων».

Την ίδια στιγμή, υποστηρικτές του Ντουτέρτε επέκριναν την κυβέρνηση του σημερινού προέδρου Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ, πολιτικού του αντιπάλου, για τη σύλληψη και την παράδοση του πρώην ηγέτη σε δικαστήριο του οποίου τη δικαιοδοσία αμφισβητούν.

Η έρευνα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είχε παγώσει το 2021, όταν η κυβέρνηση Ντουτέρτε υποστήριξε ότι οι ίδιες υποθέσεις εξετάζονται ήδη από τις αρχές των Φιλιππίνων. Οι εφέτες του ΔΠΔ απέρριψαν το 2023 την ένσταση και επέτρεψαν τη συνέχιση της έρευνας.

Με έδρα τη Χάγη, το ΔΠΔ επεμβαίνει όταν τα κράτη δεν μπορούν ή δεν θέλουν να δικάσουν υποθέσεις που αφορούν γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Με πληροφορίες από Associated Press

